Finale Princess of Curves & Queen of Curves in ‘t Haske Joure

In ‘t Haske in Joure wordt zaterdag 14 april gestreden om de titels: Princess of Curves & Queen of Curves. Naast de hoofdtitels maken de finalisten ook kans op de Subtitels.

Het is een nieuwe Missverkiezing. De eerste editie vindt plaats in Partycentrum ‘t Haske in Joure. Meiden met maat 40 en hoger maken kans op de titels Miss Curve Princess (16 tot en met 23 jaar) en Miss Curve Queen (24 tot en met 40 jaar).

De 19-jarige Laura de Graaf uit Joure doet ook mee aan de Miss-verkiezing. Zij dingt mee naar de titel samen met zes andere meiden. De hoofdprijs voor Miss Queen en Miss Princess zal, naast sjerp en kroon, bestaan uit een verblijf van twee nachten in een Bed and Breakfast in Noorwegen. Daarnaast zijn er subtitels te winnen. Zo is er Miss Popularity voor de vrouw die online de meeste stemmen weet te vergaren. Ook is er Miss Progress, voor de dame die de meeste vooruitgang heeft geboekt. Miss Photogenic is voor degene die het meest fotogeniek is en die het best luistert naar aanwijzingen van de fotografe. De fotografe zal ook bepalen wie deze titel wint. Het publiek kan stemmen kan tot één dag voor de finale.