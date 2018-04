Eerste prijs voor Jouster Skarsterkoar

Het Jouster Skarsterkoar heeft zaterdag de eerste prijs gewonnen in de C-klasse. Zij deden mee aan het Concours van de Bond van Zangkoren in Friesland (BvZiF) in de Oerdracht.

Vijftien koren gaven ‘s middags en ‘s avonds acte de présence. ‘t Skarsterkoar deed ook mee en had als inzing-nummer een Afrikaanse medley gekozen met onder andere een muzikaal eerbetoon aan Nelson Mandela. Met het nummer ‘Le Chiffon Rouge’ werd er vervolgens met de inbreng voor dit concours gestart. Het is een oud strijdlied voor vrijheid en gelijkheid en dit werd ook duidelijk in de choreografie waarbij de ‘rode doekjes’ een prominente rol speelden. De accordeonbegeleiding was in handen van Lucy de Groot.

Het tweede lied dat ‘t Skarsterkoar voor het voetlicht bracht was ‘Bread and Roses’, bekend van de film ‘Pride’, waarin stakende mijnwerkers in Groot Brittanië uiteindelijk bereid zijn om steun te accepteren van homosexuele landgenoten.

Na het laatste couplet gaven de bassen en tenoren uit het koor onder luid applaus elk een roos aan hun dirigente Jelly Meijer. De uitvoering van ‘t Skarsterkoar werd door de vakjury Feike van Tuinen uit IJlst en Albertus de Jong uit Drachten beoordeeld met 222,5 punten en kreeg daarmee een eerste prijs in de C-klasse.