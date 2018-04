Voorzitter Friese Ballonfeesten Wiebe Jelsma stapt op

De voorzitter van de Friese Ballonfeesten Wiebe Jelsma is opgestapt. Eind februari heeft hij zijn functie officieel neergelegd. De combinatie van het vrijwilligerswerk en zijn eigen werk werd te veel. Daarbij verschilde hij met het bestuur van inzichten over de toekomst van het evenement.

,,Ik was graag doorgegaan, ook als voorzitter. Het is berezonde!’’, vertelt hij. ,,Mochten ze mij weer bellen, dan sta ik zo weer klaar.’’ Het nieuwe concept ‘verbinden en vernieuwen’ leverde volgens Jelsma veel positieve reacties op. Hij wist hiermee het publiek en de stakeholders tevreden te stellen. De nieuwe opzet blijft wel bestaan, ondanks het vertrek van de voorzitter. ,,Ik heb mijn hart en ziel erin gelegd. We waren op de goede weg. Ik heb nu ruimte gemaakt voor de andere bestuursleden.’’

Jelmer de Vries, bestuurslid van de Friese Ballonfeesten, geeft toe dat er inderdaad verschillen van inzichten waren. ,,We konden het niet met elkaar eens worden’’, verklaart hij. Wat die verschillen waren, wil hij niet zeggen. ,,Dat blijft binnen het bestuur.’’ De nieuwe koers die met Jelsma is ingezet, blijft het bestuur aanhouden. Zaak voor de organisatie is, om zoveel mogelijk bezoekers naar de baan te trekken door mee te gaan met de trends.

De functie van voorzitter blijft volgens De Vries voorlopig nog vacant. De taken van Jelsma zijn onder de andere bestuursleden verdeeld. ,,Wij willen geen gehaaste beslissingen nemen. Dit moet weloverwogen gebeuren. Het vinden van een nieuwe voorzitter heeft dan ook geen prioriteit, enkele maanden voor het evenement.’’

De 33ste editie van de Friese Ballonfeesten vindt plaats van 25 tot en met 29 juli.

Brenda van Olphen