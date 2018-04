STD huldigt clubkampioenen

Aan het eind van het winterseizoen is er voor de pupillen van STD een sportieve middag. Deze keer stond er een survival met spectaculaire hindernissen in het Huisterheide bos op het programma.

Vol enthousiasme gingen de groepjes van start bij de skeelerbaan, ze kwamen daardoor veel sneller dan verwacht aan bij restaurant De Oorsprong. Onder het genot van de film Sing, drinken en wat lekkers kon iedereen even bijkomen. Het was muisstil in de filmzaal. Een geslaagde middag die werd afgesloten met de huldiging van de clubkampioenen.