Museum Joure ontvangt 1.500 subsidie voor herinrichting museum

In het museum wordt samenwerking met de VVV een centrale ontvangstruimte gerealiseerd, waar het publiek straks ook het kaartje voor het museum en de aankopen in de museumwinkel De Witte Os en in het Koffie- en Theehuis kan afrekenen. Tijdens de verbouwing zijn De Witte Os en het Koffie – en Theehuis van 26 maart tot en met 8 mei gesloten. De VVV is wel toegankelijk en geopend.