Geen optreden Jouster Fanfare in park

De organisatie is sinds dit jaar in handen van dezelfde organisator van de Boerenbruiloft. ,,Wij vonden de kosten te hoog’’, melden zij. ,,Nieuwe heren, nieuwe wetten.’’ De nieuwe organisator heeft voor minder geld een troubadour bereid gevonden om te komen spelen.

Voorzitter Steven van der Zee vindt het jammer. Hij had gehoopt om dit jaar kostendekkend het optreden te kunnen geven. De Jouster Fanfare is al jaren vaste prik op de bloemetjesmarkt. Vorig jaar begon het te rommelen. Het gemeentehuis was opeens dicht en er stonden te weinig stoelen klaar. ,,De gemeente zit in een behoorlijke cultuurcrisis’’, reageert Van der Zee. De vergunning voor het optreden was wel al afgegeven.