De leerlingen van basisscholen van Bloei in Terkaple en Terherne kregen dinsdag buiten les. Leren in en over de natuur past heel goed bij het nieuwe onderwijsconcept van samenlevingsschool Bloei.

De kinderen leren in de klassen, maar ook in het buitenlokaal. Het buitenlokaal is ontworpen en gemaakt door ouders en wordt met veel plezier gebruikt. Leren midden in de natuur. Deze buitenspeeldag lag het accent vooral op het meten en rekenen.