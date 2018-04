Agenda | Lezing over monotheïsme en geweld

Zijn religies de oorzaak van het geweld in de wereld? In hoeverre zijn de drie monotheïstische religies, jodendom, christendom en islam, daar verantwoordelijk voor? Vroeger en nu? De bijbelwetenschapper Sam Janse heeft daarover een boek geschreven: Is het de schuld van de ene?

In gesprek met Paul Cliteur en anderen over monotheïsme en geweld. Janse erkent dat er problematische teksten in de Bijbel staan, maar probeert ze in hun historische context te begrijpen. Waarom staat er in het Oude Testament zoveel geweld? Dat de Bijbel uiteindelijk een weg naar de vrede wijst, is de spits van zijn boek. De lezing vindt plaats in De Oerdracht in Joure op 12 april van 20.00 uur tot 22.00 uur.