Tweede ronde renovatie SWIMfun in Joure

SWIMfun, onderdeel van het Sportief Knooppunt Joure, is met ongeveer 200.000 bezoekers per jaar, de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de grootste attracties van Friesland. Om ervoor te zorgen dat de accommodatie ook voor de toekomst voldoet aan alle wettelijke eisen en aan de wensen en behoeften van de gasten, is een upgrading noodzakelijk. De kleedruimtes zijn tijdens de vernieuwbouw in 2014 niet meegenomen maar zijn wel verouderd en voldoen niet meer aan de huidige eisen. Naast het vervangen van de kleedruimten worden ook de oude vloeren in het bad vervangen omdat deze niet meer voldoen niet meer aan de huidige eisen ten aanzien van stroefheid en hygiëne. Tot slot zullen er aanpassingen worden gedaan om ervoor te zorgen dat het vernieuwde zwemparadijs in alle opzichten uitdagend is voor alle doelgroepen. Dit betekent onder andere dat er interactieve elementen worden toegevoegd aan een aantal attracties en er aanpassingen worden gedaan aan het licht en geluid in het bad.

Bouwbedrijf Cornel uit Joure is hoofdaannemer van de werkzaamheden en werkt samen met diverse onderaannemers uit Joure en directe omgeving. Stichting Stiennen Flier is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van het Sportief Knooppunt Joure aan de Sewei in Joure. De verbouwing gaat in zeer nauwe samenwerking met gemeente De Fryske Marren die eigenaar is van het complex.