Fundag voor jonge mantelzorgers

In het bos konden ze verschillende spellen doen. Een kleine dertig jongeren waren van de partij onder goede weersomstandigheden. Daarna was er een barbecue, waarna ze daarna nog weer aan de slag konden met de outdoorspellen.

De FUNdag is voor jongeren vanaf 10 jaar die thuis opgroeien met iemand die ziek, gehandicapt of verslaafd is. Elke jonge mantelzorger is vooral bezig met het ‘zorgen maken over’. Jonge mantelzorgers hebben meestal meer (zorg) taken en verantwoordelijkheden dan leeftijdsgenoten.