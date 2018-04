Volleyballers Jongens B en CMV-Oudehaske3 kampioen

Er was een dubbel feestje bij de Volleybal vereniging Oudehaske. Het jongens Oudehaske JB1-team (leeftijd 14 tm 16 jaar) speelde zaterdag 7 april ontspannen hun wedstrijd thuis tegen sv Ens.

Zij wisten al dat ze kampioen in de 1e klasse (JB) zouden zijn. Zij toonden zich als echte kampioenen door met 4-0 te winnen. Deze thuiswedstrijd werd afgesloten met een gezellig feestje in het Kunlturhûs. Vrijdag 13 april spelen zij hun laatste wedstrijd in het Kulturhûs.

Zaterdag 7 april werd ook het laatste toernooi voor de CMV-volleyballers in Heerenveen gehouden. Dat is volleybal voor 6 tot en met 12 jarigen. Vier teams van Volleybal Vereniging Oudehaske deden aan dit toernooi mee. Oudehaske3 werd in hun poule 4.3 kampioen.