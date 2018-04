Twee keer goud en zilver voor C.S.C. turners op Districtsfinale

In de Sporthal te Uithuizen vond zaterdag de Districtsfinale Turnen Heren plaats voor jongens die uitkomen in niveau 17 tot en met 21. Deze wedstrijden werden gehouden in vier rondes.

In de eerste wedstrijdronde deden voor C.S.C. twee turners mee in de categorie Benjamin niveau 20: Jesse Schavenmaker en Mark van Ewijck. De mannen maakten er een zeer spannende wedstrijd van. Uiteindelijk werd Jesse 1e en Mark 2e. Bij Instap niveau 19 deed Sake Kramer mee. Hij draaide een goede wedstrijd en werd uiteindelijk 2e. In wedstrijdronde 3, Instap niveau 18, deden er 24 deelnemers mee. Remco van Dellen turnde hier zijn beste wedstrijd van het seizoen en eindige op een keurige 11e plaats. In de laatste wedstrijdronde kwamen Hidde Hoekstra (Pupil 17) en Sjouke Osinga (Pupil 18) in actie. Na een goede wedstrijd eindigde Sjouke helaas net naast het podium met een 4e plek. Hidde turnde wederom een goede wedstrijd en werd met ruime voorsprong districtskampioen. Trainer Jeroen kan nu al terugkijken op een geslaagd seizoen. In juni komen de mannen nog in actie bij de teamwedstrijden en toestelfinales in Lemmer.

Tekst Jeroen van Ewijck