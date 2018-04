Jonge beschonken bestuurder valt in herhaling

Vrijdagavond is een 29-jarige Pool op de Geert Knolweg in Joure staande gehouden. De Pool verliet het tankstation zonder verlichting, vervolgens reed hij te snel en slingerend richting het centrum. De bestuurder werd onderworpen aan een speekseltest, de uitslag bleek positief op amfetamine. De bestuurder werd aangehouden en op het politiebureau is zijn bloed afgenomen en vervolgens naar het NFI voor nader onderzoek opgestuurd.

Zaterdagochtend zagen de politieagenten op de A6 bij Joure een personenauto rijden en besloten deze aan een verkeerscontrole te onderwerpen. Na het uitvoeren van een speekseltest, testte een 25-jarige bestuurder uit Emmeloord positief op THC, cocaïne, meth- en amfetamine. De verdachte werd ook aangehouden en naar het politiebureau voor verdere afhandeling overgebracht.

Deze verdachte werd in oktober 2017 ook in de omgeving van Joure voor het rijden onder invloed van drugs aangehouden.

Zondagochtend kwamen agenten op de Kortestreek in Lemmer een personenauto tegen op de verkeerde weghelft. De 20-jarige beginnende bestuurder blies een F(AIL) en vervolgens op het politiebureau blies hij 700 ug/l, daar waar voor een beginnend bestuurder 88 ug/l is toegestaan. Het rijbewijs van deze bestuurder werd ingevorderd en hij kreeg een rijverbod.



Kort nadat de bestuurder het politiebureau verliet, besloten de agenten te controleren of het voertuig nog in het centrum stond geparkeerd. Deze was nergens meer te bekennen. Even later kwamen ze dezelfde bestuurder rijdend tegen. De bestuurder werd aangehouden en hij krijgt een proces-verbaal voor tweemaal rijden onder invloed, rijden met een ingevorderd rijbewijs en het rijden tijdens een rijverbod.