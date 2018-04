Workshops zaaien in Bibliotheek Joure

Mensen die graag wil proberen zelf eens iets te zaaien maar geen idee hebben hoe te beginnen kunnen in de bibliotheek in Joure meedoen aan de workshop zaaien.

Hoe wordt een groentebed klaarmaakt voor zaaien en welke soort groenten zullen het beste groeien op uw grond? Hoe en wanneer moet je eigenlijk zaaien, wat zaai je binnen op je vensterbank en welke zaden kunnen direct buiten in de koude grond? Op deze en nog veel meer vragen wordt het antwoord gegeven tijdens de workshop, die gegeven wordt door Janet en Tine van de Zadenbibliotheek.

Voor potten, zaden en aarde wordt gezorgd. Verder wordt vertelt wat een zaaikalender is. Na afloop van de workshop mogen de potje(s) met zaaisels mee naar huis.

Deze workshop wordt op twee verschillende dagen gegeven: op maandag 16 april van 20.00 – 21.30 uur en op zaterdag 21 april van 10.30 – 12.00 uur. Meedoen aan deze workshop kost € 5,- en dit is inclusief alle benodigde materialen. Er kunnen maximaal 12 personen per keer meedoen. Aanmelden kan aan de balie in de bibliotheek of via www.bibliothekenmarenfean.nl/zaaien