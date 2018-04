De Zeven Zeemijl van Langweer

De jubileumeditie van de Skûtsjerun in Langweer staat in het teken van nautische afstanden. Vestig een persoonlijk record op de 7 of 3,5 zeemijl en loop mee op zaterdag 14 april.

Begin van het watersportseizoen

Terwijl de zeilen van de skûtsjes worden gehesen voor de wedstrijden op de Langweerder Wielen, verzamelen de deelnemers aan het hardloopevenement de Skûtsjerun zich in het gezellige centrum van het dorp. Zowel de start als de finish is op de Buorren. Bas Jongerius, bestuurslid van de Skûtsjerun: ‘Mensen in kleurige hardlooptenues, hun supporters, de zeilliefhebbers en de skûtsjes op het meer, alles loopt door elkaar heen. De start van het watersportseizoen in Langweer belooft opnieuw een gezellige belevenis te worden.’

Jubileumeditie

‘Wij organiseren ‘het meest nautische loopje van Friesland’ voor de vijfde keer. Het aantal deelnemers groeit. Ieder jaar proberen wij de aandacht van de mensen te trekken met iets nieuws. Zo kregen de deelnemers al eens een skûtsjemutsje en een T-shirt met zweetbandje. Ook dit jaar krijgen alle hardlopers een leuke gadget. Wat dat is, houden we nog even geheim. Tot aan de dag waarop de Skûtsjerun wordt gehouden, kunnen belangstellenden via een actie op onze Facebookpagina in aanmerking komen voor een Skûtsjerunpakket. Iedereen die graag mee wil doen, kan zich tot en met 12 april inschrijven via onze website, daarna kan de inschrijving alleen nog ter plekke worden geregeld.'

Zeemijlen

De deelnemers kunnen dit jaar kiezen om 7 zeemijl (12,45 kilometer) of 3,5 zeemijl (6,78 kilometer) te lopen. Jongerius: ‘Iemand die gewend is 10 kilometer te lopen, zal net even een stukje verder moeten. Maar dat komt goed, want ze lopen een mooie route met veel afwisseling. Na de start op de Buorren gaat het parcours richting de molen. Even later zien de hardlopers de zeilen van de skûtsjes aan hun linker kant en voordat de finish wordt bereikt, loopt de route door het bos. Het is elk jaar weer leuk om met elkaar dit evenement te organiseren. Het bestuur van de run bestaat uit allemaal hardlopers, op eentje na. Dat is Jos, die de unieke taak heeft de laatste loper per bezemfiets over de streep te begeleiden. De Skûtsjerun in Langweer is een prachtige gelegenheid om sportief bezig te zijn en om het dorp en de omgeving goed te leren kennen.’

Gea de Jong-Oud