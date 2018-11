Recordzonnige herfst verliep zeer droog

Met 461 zonuren tegen 320 uur normaal was het de zonnigste herfst sinds het begin van de metingen. De regen liet het dit herfstseizoen afweten. Gemiddeld over het land viel slechts 130 mm tegen 243 mm normaal. In De Bilt kwam de gemiddelde temperatuur uit op 11,2 graden. Normaal noteert het hoofdstation een herfsttemperatuur van 10,6 graden.

De meteorologische herfst kende dit jaar voor het eerst sinds 2007 geen officiële herfststorm. Gemiddeld over het land waaide het deze herfst met 15,1 km/uur tegen 17,3 km/uur normaal.

Dat de herfst het dit jaar liet afweten had grote invloed op de binnenvaart. De gebruikelijke herfstregens bleven uit. Deze droge herfst werd voorafgegaan door een bijzonder droge, warme en zonnige zomer. Het hele stroomgebied van de Rijn kent sinds eind juni een groot tekort aan neerslag. Dit resulteerde op 29 oktober in een laagterecord met in Lobith een waterstand van 6,50 meter boven NAP. In november bleven de waterstanden extreem laag.

Er viel deze herfst, met circa 130 mm tegen 243 mm normaal, slechts de helft van de gebruikelijke neerslag. Dat is goed voor een notering in de top-10 van droogste herfsten. De minste neerslag viel in de herfst van 1920 met gemiddeld over het land slechts 59 mm! Afgelopen zomer was het ook al bijzonder droog met 122 mm regen tegen 224 normaal.

Alle maanden te droog

Opvallend is dat september, oktober en november dit jaar stuk voor stuk te droog verliepen. November spant de kroon qua droogte met slechts 30 mm neerslag tegen 82 normaal. September kende met 57 mm regen de grootste hoeveelheid herfstneerslag van dit jaar. De verschillen in het land waren bijzonder groot. Zo viel in Boskoop maar liefst 231 mm in de hele maand september. Een groot deel hiervan komt op het conto van 5 september. Zware regen- en onweersbuien lieten toen in Boskoop maar liefst 178 mm regen achter.

Zonnigste herfst ooit en warmer dan normaal

De herfst was nog nooit zo zonnig als dit jaar met gemiddeld over het land 461 uur tegen 320 normaal. Het oude record van 445 uur dateerde uit 1959. Het aantal zonuren kon zo hoog oplopen doordat alle maanden te zonnig verliepen.

De gemiddelde herfsttemperatuur in De Bilt komt uit op 11,2 graden tegen 10,6 graden normaal. Daarmee was het warmer dan normaal, maar niet recordwarm. Twaalf keer verliep de herfst nog zachter. 2006 spant de kroon met een gemiddelde temperatuur van 13,6 graden.

De herfst telde 26 warme dagen tegen 12 normaal. Twee keer kwam het nog tot zomerse warmte in De Bilt. Recordlaat gebeurde dat op 13 oktober. Ook november leverde een bijzonder warmterecord op. 6 november werd het in De Bilt 19,0 graden. Nog nooit was het er in november zo warm.

Het heeft deze herfst 4 keer gevroren op het hoofdstation, gebruikelijk vriest het in de herfst 7 keer. De eerste vorstdag was opmerkelijk vroeg op 30 september.

De belangrijkste herfstfeiten op een rij:

- 1 september: herfst begint met bijzonder vroege nachtvorst

- 5 september: 178 mm regen in Boskoop door zware onweersbuien

- 18 september: zeldzaam late tropische dag in Maastricht

- 23 september: kouderecord in de Bilt

- 29 september: eerste lokale vorst op neushoogte

- 30 september: bijzonder vroeg eerste officiële vorst in De Bilt

- 10-17 oktober: recordlange serie van 8 warme dagen in De Bilt

- 13 oktober: recordlate zomerse dag De Bilt, maar liefst 28,1 graden in Ell!

- 12, 13 en 14 oktober: datum-warmterecords

- 29 oktober: waterpeil Rijn niet eerder zo laag

- 6 november: nooit eerder zo warm in De Bilt in heel november

- 20 november: eerste natte sneeuw die op objecten bleef liggen

- Herfst zonder herfststorm

Dat meldt WeerOnline: https://nieuws.weeronline.nl/29-11-2018-recordzonnige-herfst-verliep-zeer-droog