Friese metaalwerkers houden 48 uur lang grote metaalstaking voor goede cao

Ook staken tegelijkertijd andere metaalbedrijven uit het Noorden: Fokker en Ardagh uit Hoogeveen, Burgerhout uit Assen en Muelink & Grol uit Groningen. Deze stakers verzamelen zich in Hoogeveen en lopen daarna een mars door Hoogeveen.

Wilma Nieveen, bestuurder FNV Metaal in Friesland: ,,Sinds juni wordt er al gestaakt voor een cao. De werkgevers verenigd in de FME, moeten alles op alles zetten om de vaktrots van hun werknemers te koesteren, of weer te laten groeien. De mannen en vrouwen van staal zijn niet alleen vaak het hart van het bedrijf, maar ook het uithangbord om nieuw personeel aan te trekken. Dan moet je ervoor zorgen dat de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden goed zijn. Een goede cao is daarvoor de basis. Steeds vaker proberen werkgevers in de metaal via hun werknemers nieuw personeel te werven. Wanneer je vervolgens niet erkent wat zij én hun toekomstige collega’s nodig hebben om hun werk op een goede en gezonde manier te kunnen blijven doen, wordt ’t knap lastig."

Jikkie Aalberts, bestuurder CNV Vakmensen: ,,De Friese metaalwerkers hebben al eerder een duidelijk signaal afgegeven. En nu opnieuw. De metaalwerkgevers moeten echt bij zichzelf te rade gaan, want het is ons menens. Er moet zo snel mogelijk een eerlijke cao komen. De metaal is een mooie sector, die dringend om mensen verlegen zit. Zorg dan ook dat die aantrekkelijk blijft om in te werken, met een cao waarin oudere werknemers op een gezonde manier hun pensioen kunnen halen en waar jongere werknemers perspectief hebben."

Inzet van FNV Metaal en CNV Vakmensen is een goede cao voor de medewerkers bij de talloze grootmetaalbedrijven. De medewerkers willen een toekomstbestendige cao, met een jaarlijkse loonstijging van 3,5% met een vloer van duizend euro en goede voorstellen om hun werk en privé te kunnen combineren. Ook willen de bonden een zogenoemd generatiepact en maatregelen om duurzame inzetbaarheid van de metaalwerkers te vergroten. En er moet een einde komen aan de doorgeslagen flexibilisering. Daarbij hoort dat de beloning en arbeidsvoorwaarden van vaste en tijdelijke medewerkers gelijk zijn.

De stakingen in de metaal houden al maanden aan. Al vele tienduizenden stakers schreven zich al een tot meerdere keren in voor een goede cao metalektro. Afgelopen maandag ging nog een delegatie van 150 metaalwerkers op bezoek bij het hoofdkantoor van de FME in Zoetermeer om met een sit-in te laten zien dat een cao gaat om mensen, van vaste kracht tot uitzendkracht, oud en jong. Daar waren ook stakers bij van drie metaalbedrijven uit Friesland, die hun tweedaagse staking begin deze week al hebben gehouden.

De cao Metalektro geldt voor ongeveer 150.000 werknemers in het grootmetaal, zoals Fokker, ASML, DAF, Siemens, Scania, Thales en Damen Shipyard.

Lijst deelnemende stakingsbedrijven:

Accell groep Batavus en Koga, Heerenveen

Ardagh, Leeuwarden

Gea Royal De Boer, Leeuwarden

Avek International en Avek Slaapsystemen, Surhuisterveen

Stertil BV, Kootstertille

De Jong Hotwatertanks, Gorredijk

Hubert Stavoren, Stavoren

Neopost, Drachten

Spaans Babcock, Balk

De Vries, Makkum

Staalbouw Nauta, Heeg

Meijer Plaatbewerking, St. Annaparochie

Miedema, Winsum

Icon, Harlingen

Thecla, Harlingen

Damen Shipyard, Harlingen