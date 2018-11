Eerste matige vorst in Friesland

Regio

Voor het eerst dit winterhalfjaar heeft het matig gevroren in ons land. Zaterdagavond om 23:40 uur daalde het kwik in Leeuwarden naar -5,6 graden. Van matige vorst is sprake wanneer de temperatuur onder -5,0 graden zakt. De laatste keer dat het ergens in ons land matig vroor was op 21 maart.