ADVERTORIAL I Fryslân is dromen, durven en doen

Het bijzondere jaar 2018 waarin Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa was sluit weliswaar af, maar markeert tegelijk een nieuw begin. Jonge makers gaan verder. Op uiteenlopende terreinen als kunst en cultuur, sociaal-maatschappelijke ontplooiing of op het brede terrein van verduurzaming van onze samenleving.

FRYSLÂN IS

CULTUUR

Froukje van Wengerden - filmmaker

Op haar achttiende vertrok Froukje van Wengerden vanuit Bartlehiem naar Amsterdam en werd filmmaker. Bij het maken van de documentaire ‘Thúshaven Bartlehiem’ ontdekte ze hoe mooi de provincie was die ze achtergelaten had. ,,De rust en ruimte, de mensen."

Ze mengde zich in de provincie die uitgeroepen was tot Culturele Hoofdstad van Europa.

,,Ik heb hier dit jaar wel veel boeiende mensen ontmoet, de sfeer geproefd, het veranderende klimaat. Dit jaar heeft iets goeds gedaan. We moeten het de tijd geven om het verder uit te bouwen."

Roelof Meijer – acteur en koorlid in De Stormruiter

Zes jaar geleden besloot Roelof Meijer zich aan te sluiten bij de Jeugdtheaterschool in Leeuwarden. ,,Daar is de basis gelegd voor alles wat ik dit jaar gedaan heb en in de toekomst nog ga doen."

,,Ooit was ik bijna verontwaardigd over het idee dat Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa wilde worden. Maar het heeft de stad een boost gegeven. En zonder Culturele Hoofdstad was De Stormruiter er niet geweest en had ik een grote stap in mijn persoonlijke ontwikkeling en als acteur gemist."

FRYSLÂN IS

SOCIAAL

Hooman Nassimi – sociaal ondernemer

Hooman Nassimi is Iran geboren, in Duitsland opgegroeid en belandde in Nederland. Hij weet wat de uitdagingen zijn voor nieuwkomers. Hij enthousiasmeert festivalorganisatoren om nieuwe burgers als vrijwilliger in te zetten. Welcome to the Village, ITGWO en Oerol zijn er inmiddels mee vertrouwd. Dat is volgens Hooman nog maar het begin.

,,Nieuwkomers vrijwilligerswerk laten doen op culturele evenementen is ontzettend waardevol werk. Ze krijgen op deze manier de kennis, vaardigheden en motivatie om te bouwen aan hun eigen toekomst. Voor veel nieuwkomers is vrijwilliger zijn op één festival al een levensveranderende ervaring."

Anne van den Besselaar – vrijwilliger Werkgroep Toegankelijkheid

Anne van den Besselaar heeft als vrijwilliger van de Werkgroep Toegankelijkheid meegedacht over het meer toegankelijk maken van evenementen voor andersvaliden.

,,Tijdens De Reuzen hadden we bijvoorbeeld speciale plekken geregeld waar andersvaliden konden staan. Naderhand kregen we mooie reacties: 'Dankzij jullie konden we erbij zijn en meedoen”. Dat is waar we het voor doen'."

Zelf zit Anne in een rolstoel. Met haar ervaringen kan ze organisatoren en gemeenten goed voorzien van advies. ,,Ik merk dat er steeds meer bewustwording is. Deze lijn willen we doortrekken in de komende jaren."

FRYSLÂN IS

DUURZAAM

Friso Visser – innovatiescout Innofest

Een festival is net een mini-maatschappij, en daarom ideaal om duurzame innovaties te testen voordat ze de markt op gaan. Innovatiescout Friso Visser ziet dat steeds meer ondernemers die kans grijpen.

,,Ondernemen en de wereld verbeteren zijn de beste vrienden van elkaar. De wereld verbeteren kóst namelijk geen geld, maar levert geld op."

Dankzij LF2018 heeft de creatieve sector volgens Friso een flinke impuls gekregen. ,,Ik hoop dat we als regio blijven doorpakken, want juist deze sector kan een belangrijke brug vormen tussen innovatieve ondernemers en de markt."

Marije Kamphuijs - manager circulariteit Van Wijnen

,,Je kunt uit marketingoverwegingen mooie slogans over duurzaamheid bedenken en prachtige kernwaarden formuleren, maar als je er niets mee doet, heeft het geen enkele waarde. In Friesland praten we niet alleen, maar gebeurt er ook daadwerkelijk heel veel", zegt Marije Kamphuijs, manager circulariteit bij bouwbedrijf Van Wijnen.

,,We hebben dat in 2018 overal gezien en ervaren. Heel positief. Misschien moeten we er alleen nog iets beter in worden om uit te dragen wat we doen."