Fryslân reikt tweehonderdste MKB-voucher uit

Gedeputeerde Sander de Rouwe heeft vandaag – 16 november - op de Dag van de Ondernemer, de tweehonderdste MKB-Voucher uitgereikt. De gelukkigen zijn Nynke Terpstra en Edwin Boonstra van Smout-Family in Grou.

De voucher heeft een waarde van 2500 euro. De provincie stimuleert zo het Friese midden en kleinbedrijf.

De Rouwe maakte vandaag een rondgang langs bedrijven die gebruik maken van regeling Circulaire Economie. ,,Ondernemers zijn voor onze provincie van grote waarde. Met name voor de economische groei", zegt De Rouwe.

De gedeputeerde begon zijn rondgang vrijdagochtend bij Tolsma Tanks in Heerenveen. Dit bedrijf bouwt tanks voor bovengrondse opslag. Tolsma werkt hard aan innovaties, zoals lasrobots. Ze willen graag groeien. De Metaalunie organiseert mogelijkheden om bedrijven kennis te laten maken met innovaties.

‘s Middags verraste De Rouwe in Grou Nynke Terpstra en Edwin Boonstra van Smout-Family met de tweehonderdste MKB-Voucher. Ze gaan met de 2500 euro een marketingstrategie ontwikkelen. Smout is een nieuw Nederlands merk voor kinderen en hun ouders. Het bedrijf verkoopt dozen met duurzame items voor het pasgeboren kind.

Als laatste ging De Rouwe op bezoek bij Probo in Dokkum. Probo is volop bezig met ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie. Niet alleen voor het verminderen van de eigen afvalstromen, maar ook voor het op de markt brengen van eigen circulaire producten. Hiervoor heeft het bedrijf een subsidie van de provincie gekregen. ,,Het is mooi om te horen wat ondernemers met de financieringen doen en te zien hoe ze hiermee verder groeien”, zegt De Rouwe.

Nog tot eind dit jaar kunnen ondernemers gebruik maken van de MKB-Voucherregeling en de regeling voor Circulaire Economie. Een voucher voor het inschakelen van een onafhankelijke deskundige voor bedrijfsontwikkeling of een HR beleidsplan. Of een regeling voor ondernemers die een nieuw circulair product of ander initiatief hebben ontwikkeld en deze op de markt willen brengen.