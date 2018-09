TaalHelden 2018 tonen bijzondere inzet voor geletterd Friesland

De drie Taalhelden van Friesland zijn dinsdag 4 september in Heerenveen bekendgemaakt. Vera van der Boom (Harlingen), Janneke Schuitemaker (Leeuwarden) en Meindert Wilpstra (Leeuwarden) ontvingen een bloemetje en een certificaat . Ieder vanwege zijn of haar unieke en bijzondere inzet voor taal.

Er waren meerdere mensen genomineerd voor de regionale verkiezing. ,,TaalHelden zijn mensen die zich in het bijzonder inzetten voor een beter geletterd Nederland. Het zijn de mensen die eruit springen: echte doorzetters of mensen die er alles aan doen om iemand anders verder te helpen”, zegt Geke van Velzen, directeur van Stichting Lezen & Schrijven. ,,Uiteindelijk zijn natuurlijk alle genomineerden helden, vanwege de ontwikkeling die zij doormaken of die zij anderen helpen doormaken.”

Meindert Wilpstra is gekozen als taalheld in de categorie Taalcursist, samen met zijn collega's van groenvoorziening van de gemeente Leeuwarden. Meindert vertegenwoordigde deze groep die werkt aan het verbeteren van hun lees- en schrijfvaardigheden. ,,Ik ga zeker anderen zeggen, dat ze ook mee moeten doen!”

Vera van der Boom is gekozen als taalheld in de categorie Taalbegeleider, vanwege haar structurele inzet als vrijwilliger, al meer dan twee jaar lang. Zij kan als geen ander goed uitleggen en zoekt voor haar deelnemers de juiste oefeningen op. ,,Ik begrijp hoe het is om een andere taal te leren en wil anderen daar ook graag bij helpen."

Janneke Schuitemaker is gekozen als taalheld in de categorie Bruggenbouwer binnen de GGD Fryslân, vanwege haar grote inzet binnen de organisatie om op alle niveaus verbinding te maken met het onderwerp laaggeletterdheid .

Alle regionale TaalHelden mogen meedoen aan de landelijke Taalheldenverkiezing in januari. Er zijn 2,5 miljoen volwassenen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Zij zijn laaggeletterd. In Friesland heeft circa 12,2 % van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar moeite met lezen en schrijven. Iedereen kan op zijn of haar manier een steentje bijdragen aan een beter geletterd Nederland. Kijk voor meer informatie op: www.weekvandealfabetisering.nl