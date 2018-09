Opnieuw kans op lokale plensbuien met onweer

Vandaag is vooral in het westen en zuiden opnieuw kans op lokale plensbuien. Bij deze buien is kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Plensregens kunnen regionaal leiden tot extra drukte op de weg en zeer plaatselijk wateroverlast veroorzaken. In het noordoosten en oosten blijft het waarschijnlijk droog. In Zuid-Holland en Utrecht viel vanochtend vroeg lokaal al ruim 40 mm regen. Woerden telt zelfs al 47 mm neerslag vandaag.

Vanochtend komen vooral in de noordelijke Randstad (Haarlem - Amsterdam - noorden van de provincie Zuid-Holland en de westelijke helft van de provincie Utrecht) en in Zeeland stevige onweersbuien voor. Doordat deze buien maar langzaam verplaatsen kan lokaal veel neerslag vallen.

Vanmiddag is eerst langs de westkust nog kans op een lokale bui. In de rest van het land is het aanvankelijk droog en wisselend bewolkt met meer zon in het oosten dan in het westen. In de loop van de middag kunnen vooral in de zuidelijke delen van het land weer pittige onweersbuien ontstaan met kans op hagel en veel neerslag in korte tijd.

Het wordt vanmiddag 21 graden op Texel, 23-25 graden in de Randstad en 25-27 graden in de oostelijke helft van het land. Doordat de luchtvochtigheid hoog is voelt het drukkend warm aan.

Vanavond komen vooral in de zuidelijke provincies nog stevige regen- en onweersbuien voor. Daarbij kan vooral in het oosten van Brabant en in Limburg lokaal nog veel neerslag vallen. Ook in het midden en westen is een enkele bui mogelijk. In het noorden en noordoosten is het droog en wisselend bewolkt.

Ook morgen buien

Vannacht raakt het overal bewolkt en volgt vanuit het westen nieuwe buiigheid. In het noordoosten blijft het tot de ochtend droog. Morgen start bewolkt en in de ochtend valt van tijd tot tijd buiige regen. Lokaal kan het daarbij onweren. De buien kunnen regionaal weer vertraging op de weg veroorzaken.

In de middag wordt het in het westen droog en breekt de zon regelmatig door. In de avond klaart het ook landinwaarts op. Er stroomt donderdag koelere lucht ons binnen, waardoor het nog maximaal 19 graden aan zee tot 21 in het oosten wordt.

17-18 graden op vrijdag

Vrijdag wordt het met maxima van 17-18 graden nog wat frisser. De temperatuur ligt daarmee twee á drie graden onder de normaal voor begin september. Er trekt opnieuw een aantal buien over het land, maar doordat deze buien sneller trekken valt minder neerslag in korte tijd. Het grootste deel van de tijd is het droog met een mix van stapelwolken en zon. Ook in het weekend is kans op buien. Het warmt dan weer op naar circa 20 graden op zondag.

Afgelopen uren plaatselijk 47 mm

De buien van de late nacht en vanochtend vroeg laten plaatselijk veel neerslag achter. Het natst was het tot nu toe in Woerden (Utrecht). Daar viel tot 7:20 uur al 47 mm regen. In Gouda en Bodegraven (Zuid-Holland) viel al 36 mm in korte tijd.



Online bericht