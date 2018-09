Landinwaarts regionaal dichte mist

Regio

In het binnenland komt mist voor. Vooral in de provincies Noord-Brabant, Flevoland, Overijssel en Drenthe worden zichtwaarden gemeten van minder dan 200 meter en kan de mist hinderlijk zijn voor het verkeer. In de loop van de ochtend trekt de mist op. Regionaal kan de mist tot circa 9:00 uur hinderlijk zijn.