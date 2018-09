Beveiligers staken dinsdag 24 uur door het hele land

Dinsdag leggen beveiligers door heel Nederland het werk neer voor een goede cao Particuliere Beveiliging. De staking duurt van 00:00 uur tot 23:59 uur. Er wordt onder andere gestaakt in asielzoekerscentra. In Friesland wordt er gestaakt bij de asielzoekerscentra''s in Balk, Sneek, Sint Annaparochie. Ook beveiligingspersoneel van uitkeringsinstantie UWV bij het kantoor in Leeuwarden staakt.

Verder in het land wordt er morgen onder meer gestaakt bij Mobile Surveillance in Amsterdam, waar op de Zekeringstraat morgen zo’n zestig stakende beveiligers bijeen komen. Verder wordt gestaakt bij G4S in Hoogeveen. Ook leggen beveiligers het werk neer bij G4S Cash in Hoogeveen, GSS Cash in Capelle aan den IJssel, Mobile Surveillance Trigion in Heerhugowaard en Amsterdam, bij MS Trigion in Utrecht en bij MSD in Oss, de Vrije Universiteit Amsterdam en bij Shell Moerdijk.