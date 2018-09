Flink meer rookvrije sportclubs in Friesland

Het aantal rookvrije buitensportverenigingen in onze provincie is stevig toegenomen. Per 1 september zijn veertig clubs in Friesland geheel of gedeeltelijk rookvrij; vorig jaar waren dat er nog dertien.

Ook landelijk is het beeld positief: meer dan 550 buitensportverenigingen in Nederland zijn per 1 september rookvrij. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen ruim 150 clubs de stap naar rookvrij hadden gezet. Ook het maatschappelijk draagvlak voor rookvrij sporten is groot; maar liefst 8 op de 10 Nederlanders wil dat sportterreinen waar kinderen komen rookvrij zijn.

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting, is blij met de resultaten. ,,Roken wordt steeds minder als normaal gezien, en dan vooral in de buurt van kinderen. We zien dat gemeenten steeds meer hun verantwoordelijkheid nemen en in gesprek gaan over het rookvrij maken van hun lokale voorzieningen, zoals de sportterreinen. Iedereen wil dat zijn of haar kinderen gezond opgroeien, en roken hoort daar niet bij. Door sport in Nederland rookvrij te maken wordt de sportclub, een belangrijke plek in het leven van opgroeiende kinderen, een écht gezonde omgeving.”

Belangrijke factor in de toename van het aantal rookvrije sportclubs is de steun van de vijf grote buitensportbonden (KNVB, KNKV, KNHB, Atletiekunie en KNLTB), die zich inzetten voor het realiseren van een Rookvrije Generatie. Van de landelijk ruim 550 rookvrije buitensportverenigingen zijn meer dan 450 lid van een van deze sportbonden.

Voor meer informatie: hartstichting.nl