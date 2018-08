Prachtig zonnig weekend voor de boeg

Zonliefhebbers kunnen zich opmaken voor een heerlijk weekend. De zon maakt namelijk overuren en er ontstaan enkele vriendelijke stapelwolken. Omdat het droog blijft en er weinig wind staat is het ideaal weer om erop uit te trekken. Het begin van de meteorologische herfst wordt gemarkeerd door warm nazomerweer. Vanaf zondag loopt het kwik in het binnenland op naar een graad of 23. Het zomerse weer houdt mogelijk lang aan.

Morgenochtend start de dag lokaal met een mistbank. Het ochtendgrijs verdwijnt snel zodra de zon opkomt. Mogelijk krijgt het oosten te maken met enkele wolkenvelden, maar elders kan al vroeg genoten worden van de zon.

Na een frisse start met in het binnenland temperaturen van slechts 3 tot 6 graden loopt het kwik rap op. De temperatuur stijgt op de Wadden en in het noordelijk kustgebied naar 18 à 19 graden. In de rest van het land is het met 20-22 graden aangenaam. ’s Middags ontstaan vooral in het binnenland enkele vriendelijke stapelwolken, maar het blijft droog. Er staat nauwelijks wind.

Het is dan ook perfect doe-weer en het weercijfer krijgt een dikke 9. Ook voor een fietstocht is het weerbeeld ideaal. Omdat er geen zuchtje wind staat bedraagt het fietsweercijfer zelfs een 10! Morgenavond verdwijnen de stapelwolken en wordt het helder. Het koelt gauw af en de minima liggen tussen 5 en 10 graden. In de kustgebieden blijft het enkele graden zachter.

Volop nazomer

Zondag belooft een prachtige nazomerdag te worden. Het is zonovergoten en er ontstaat slechts een enkel stapelwolkje. Daarmee is het nog iets zonniger dan zaterdag. De maximumtemperatuur komt uit op 22-24 graden. In het zuidoosten kan het lokaal zelfs 25 graden worden en op de Wadden blijft het kwik juist ietsjes achter. Het is een perfecte dag om lekker te wandelen of op een terrasje van de zon te genieten. Van neerslag is wederom geen sprake.

Ook aan het begin van de avond is het nog heerlijk zonnig en kan prima buiten worden gegeten. Nu de dagen korter worden koelt het wel vrij snel af en halverwege de avond is het kwik al gedaald naar 15-20 graden.

Warm septemberweer met een kleine buienkans

Maandag, dinsdag en woensdag hebben we een mix van wolkenvelden en zon. De meeste zon is voor de kustprovincies. In het binnenland is de bewolking soms wat dikker en trekt mogelijk een regen- of onweersbui vanuit Duitsland de grens over. Wat dat betreft is de verwachting nog wat onzeker. De meeste weermodellen houden het droog met geregeld de zon erbij. De wind komt uit het noorden tot noordoosten en is matig. Bij flink wat zon wordt het 21-23 graden in de kustgebieden en 23-26 landinwaarts. Onder de bewolking is het enkele graden minder warm. Normaal is het 19-21 graden.

In de tweede helft van de week zorgt een nieuw hogedrukgebied voor rustig nazomerweer. De nachten verlopen fris met kans op mist, overdag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het waarschijnlijk droog. Bij een aantrekkende noordoostenwind wordt het 20 tot 25 graden en daarmee is het vrij warm voor begin september. Mogelijk draait de wind in de lange termijn naar de (zuid)oosthoek. Als dat gebeurt wordt het vooral in het zuiden nog een paar graden warmer.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de nazomer zelfs minstens twee weken kan duren. Deze weersituatie doet sterk denken aan het langdurig geblokkeerde patroon van afgelopen zomer, waarbij zon, droogte en warmte hoogtij vierden. Of het nu ook langdurig te warm, zonnig en droog zal blijven is afwachten.

Het online bericht