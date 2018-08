Warmste augustus sinds 2004

Augustus was in De Bilt met 18,7 graden tegen 17,5 normaal de op zeven na warmste augustusmaand sinds 1901 en de warmste sinds 2004. Ook kwam het voor het eerst sinds 2004 tot een officiële augustushittegolf. Door de zonnige start eindigt de maand gemiddeld over het land op 211 zonuren tegen 195 uur normaal. De vrij natte tweede helft van augustus zorgde voor een stabilisatie van de extreme droogte. Er viel gemiddeld over het land circa 79 mm tegen 78 mm normaal.

Augustus begon bloedheet met op 3 augustus in Arcen (Noord-Limburg) 35,5 graden. Op 7 augustus werd het nog heter met in Hupsel, Arcen, Eindhoven en Volkel 36,6 graden. In De Bilt werd het 33,9 graden. Sinds het begin van de metingen werd het in augustus slechts drie keer warmer.

Op 8 augustus kwam de officiële hittegolf na tien dagen ten einde. In het oosten bleef het nog een paar dagen zomers. De extreem lange regionale hittegolf kwam daar pas op 10 augustus ten einde en duurde in de Achterhoek en Twente maar liefst 29 dagen! Het vorige record van 22 dagen uit 1994 te Arcen werd daarmee verpulverd.

Neerslagtekort tijdelijk hoger dan recordjaar 1976

Begin augustus was het nog extreem droog. Op 8 augustus bedroeg het landelijk neerslagtekort (verschil tussen verdamping en neerslag) 309 mm. Daarmee was het enige tijd zelfs droger dan het op dat moment in recordjaar 1976 was. In de loop van augustus nam de wisselvalligheid toe en nam het tekort af naar 285 mm. Daarmee behoort 2018 nog steeds tot de 5% droogste jaren.

Wisselvallig en koeler zomerweer

Vanaf 9 augustus begonnen storingen invloed op ons weer te krijgen. In de avond van 9 augustus trok de wind flink aan en werd op de Houtribdijk even stormkracht gemeten. Het kwam tot een windstoot van 102 km/u. Er viel die dag plaatselijk meer dan 50 mm. Een dag later viel in het noordwesten lokaal opnieuw ruim 50 mm. Ook op 13 augustus trokken pittige onweersbuien over het land. In Marum (Groningen) viel 58 mm. Op 25 augustus viel in Zuid-Holland bijna een maandsom. In Goedereede viel 75 mm, in Melissant 76 mm en in Hellevoetsluis 77 mm.

De temperatuur lag eerst rond normaal, maar vanaf 24 augustus werd het zelfs wat aan de koele kant. Op 24 augustus kwam een recordlange periode van zestig warme dagen (maxima van 20 graden of meer) ten einde. Op 25 augustus werd het in De Bilt hooguit 16,8 graden en ook in Limburg werd de warme grens van 20 graden niet meer bereikt. Op 29 augustus bereikte een vleugje zomerse warmte uit Duitsland het oosten. Langs de grens werd het ruim 26 graden.

Westen en noorden regionaal nat in kurkdroge en recordwarme zomer

Gemiddeld over het land viel circa 79 mm tegen 78 mm normaal. De augustusregen bracht verlichting voor de natuur, maar de droogte is nog steeds niet voorbij. Langs de oostgrens en in het oosten van Zeeland en Zuid-Holland viel minder dan 50 mm. In deze gebieden is het lokaal de droogste zomer ooit gemeten. De meeste augustusregen viel in de kustgebieden met 75-130 mm. Aan de Zuid- en Noord-Hollandse kust en in Friesland viel lokaal meer dan 150 mm!

Gemiddeld over het land is het de droogste zomer sinds 2003 met circa 117 mm tegen 114 mm in 2003. Slechts vijf zomers was het droger, met aan kop 1976 met slechts 85 mm. Met een gemiddelde zomertemperatuur van 19,0 graden was het recordwarm. Sinds 1976 was het niet zo zonnig met landelijk circa 757 uur zon tegen 608 uur normaal.

