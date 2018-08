Ondanks het sombere slot van de meteorologische zomer, komt het aantal zonuren gemiddeld over het land op circa 763 uur uit tegen 608 uur normaal. Daarmee was het de zonnigste zomer sinds 1976. Toen scheen de zon 837 uur. Verder waren sinds het begin van de zonmetingen alleen 1947 en 1959 zonniger. Met in De Bilt gemiddeld 19,0 graden tegen 17,0 normaal was het de warmste zomer ooit gemeten. Limburg beleeft de primeur om als eerste een zomergemiddelde temperatuur boven 20 graden te noteren, namelijk 20,1 graden.

De meteorologische zomer (1 juni tot en met 31 augustus) is sinds 1976 niet zo zonnig verlopen als dit jaar. Juni verliep gemiddeld over het land aan de zonnige kant met 213 zonuren tegen 201 normaal. Juli was niet alleen de zonnigste julimaand, maar ook de zonnigste maand ooit gemeten. Met 332 zonuren scheen de zon maar liefst 120 uur meer dan normaal! In Augustus gingen de scherpe kantjes van het zonnige weerbeeld af. Toch komt de maand met circa 218 zonuren boven de normaal van 195 uur uit.

Vooral Zeeland, Limburg, Twente en de Achterhoek veel zonniger dan normaal

Zeeland telt deze zomer de meeste zonuren met in Vlissingen ongeveer 803 uur zon tegen 646 normaal. Daarmee is het ook in het zuidwesten de zonnigste zomer sinds 1976. Gebruikelijk schijnt de zon in de zomer in de kustprovincies vaker dan in het binnenland. Deze zomer was dat niet zo. Omdat de wind vaak uit het noordwesten waaide, werden wolkenvelden vanaf de Noordzee aangevoerd. Vooral de noordelijke kustprovincies hadden daar last van. In het binnenland losten de wolkenvelden vaak op en was het zonniger.

In Maastricht komt het aantal zonuren met circa 767 uur 188 uur boven normaal uit en daarmee is het ook in Limburg de zonnigste zomer sinds 1976. In het oosten scheen de zon nog vaker. In Hupsel (de Achterhoek) komt het tot circa 788 uur zonneschijn en is de afwijking 189 uur. Weerstation Twenthe (nabij Enschede) komt op ongeveer 780 zonuren uit. Normaal schijnt de zon in Twenthe 571 uur, een afwijking van 209 zonuren! In het oosten is het daarmee de zonnigste zomer sinds het begin van de metingen. In recordjaar 1976 scheen de zon op weerstation Twenthe 759 uur zon. Kanttekening: de zonmetingen in het oosten zijn pas in 1951 gestart.

Niet eerder een gemiddelde zomertemperatuur van 20 graden

Het temperatuurrecord vanaf 1901 stond in De Bilt op naam van 2003 met 18,6 graden. In de historische waarnemingen tussen 1706 en 1900 was alleen de zomer van 1826 nog een fractie warmer met 18,7 graden. De metingen voor 1901 kennen een foutmarge van 0,3 graden. Omdat de gemiddelde temperatuur nu op 19,0 graden uitkomt is het met zekerheid de warmste zomer sinds 1706.

In Limburg komt de gemiddelde zomertemperatuur ruim een graad hoger uit dan in De Bilt. De weerstations Maastricht en Arcen komen op 20,1 graden uit. Sinds het begin van de metingen is nooit eerder een weerstation de magische grens van 20 graden gepasseerd. Het record stond op naam van 2003. In Maastricht kwam de gemiddelde zomertemperatuur toen op 19,9 graden uit.

