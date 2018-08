Documentaire over Maarten van der Weijden en 11stedenzwemtocht bij Ziggo Sport

De afgelopen tachtig dagen is Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden gevolgd door een cameraploeg. Dat heeft geresulteerd in een prachtige documentaire die aaanstaande zondagochtend wordt uitgezonden op Ziggo Sport.

In de documentaire staan de voorbereidingen van Maarten van der Weijden voor zijn 11stedenzwemtocht centraal. We zien ook nieuwe beelden van de monstertocht van Maarten door Friesland. Tenslotte blikt Maarten twee dagen na zijn huldiging kort terug op zijn prestatie. Kortom, 'a must see' voor iedereen die afgelopen weekend aan de buis en live stream was gekluisterd.

Tijdstip: Zondag 26 augustus, 9.00 uur

Sports Stories: Maarten vd Weijden - Het moet zo extreem

Ziggo Sport (kanaal 14)