11stedenzwemtocht: Maarten van der Weijden laat van zich horen op video

Maarten ziet wel in dat hij zijn geplande aankomst om 19.30 uur in Leeuwarden niet gaat halen. Hij wil heel graag alle elf Friese Steden aantikken, dus gaat hij nu sowieso naar Dokkum. En dan kijken wat haalbaar is. Want Maarten wil al die mensen die in Leeuwarden op hem wachten en zich zo hebben ingezet voor kankeronderzoek, patiënten, donateurs en al die vrijwilligers ook niet in de steek laten.

11STEDENZWEMTOCHT

Van 18 tot 20 augustus 2018 organiseert Maarten van der Weijden met honderden vrijwilligers de 11Stedenzwemtocht. Deze zwemmarathon duurt drie dagen en voert hem over een afstand van 200 kilometer langs alle bekende steden en plekken van de Friese Elfstedentocht.

Over Maarten van der Weijden

Tijdens de Olympisch Spelen van Peking in 2008 behaalde zwemmer Maarten van der Weijden (1981) goud op het onderdeel 10 km. Open Water. In datzelfde jaar werd hij in Sevilla wereldkampioen op het onderdeel 25 km. Open Water. Tussen 2000 en 2008 was Maarten in totaal zeven keer Nederlands Kampioen op verschillende onderdelen en afstanden.

Na zijn zwemcarrière werd Maarten ondernemer en motivational speaker. Bovendien is hij al jaren ambassadeur van KWF Kankerbestrijding. Begin 2001 kreeg Maarten namelijk zelf leukemie. Hij had het geluk van de ziekte te herstellen. Vanaf dat moment zet hij zich met zijn Maarten van der Weijden Foundation in voor de bestrijding van kanker. Daarom zwemt Maarten nog steeds en levert hij aansprekende prestaties:

2004: oversteek van het IJsselmeer in een recordtijd van 4:20.48 uur

2017: Amsterdam-Rotterdam, circa 80 km. in ruim 23 uur

2017: dubbele oversteek van het Kanaal in 18:45 uur

2018: officiële verbetering wereldrecord 24 uur zwemmen, met een afstand van 102,8 km.