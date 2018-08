Organisatie 11Stedenzwemtocht past tijden festiviteiten aan

De festiviteiten daar waren om het meezwemmen heen georganiseerd. Nu dat niet doorgaat, wil de organisatie graag Maarten ondersteunen. Het programma is daarom aangepast aan de tijd waarop Maarten in de verschillende steden doorkomt.

In Hindeloopen en Workum arriveert Maarten midden in de nacht. In die steden is daarom geen podiumprogramma, wel hoopt Maarten daar op morele support van het publiek.

Actuele doorkomsttijden en tijden evenementen

Leeuwarden

Start Maarten zaterdag om 04.30 uur

Podiumprogramma van 04.00 – 05.00 uur

Sneek

Doorkomst Maarten verwacht om 10.00 uur

Podiumprogramma van 09.00 – 11.00 uur

IJlst

Doorkomst Maarten verwacht om 11.30 uur

Podiumproramma van 10.00– 12.00 uur

Sloten

Doorkomst Maarten verwacht om 15.15 uur

Podiumproramma van 14.15 – 16.15 uur

Stavoren

Doorkomst Maarten verwacht om 23.00 uur

Podiumproramma van 22.00 - 24.00 uur

Bolsward

Doorkomst Maarten verwacht om 08.30 uur

Podiumproramma van 08.00 – 09.00 uur

Harlingen

Doorkomst Maarten verwacht om 14.00 uur

Podiumproramma van 13.00 – 15.00 uur

Franeker

Doorkomst Maarten verwacht om 16.30 uur

Podiumproramma van 15.30 – 17.30 uur

Dokkum

Doorkomst Maarten verwacht om 07.30 uur

Podiumproramma van 06.30 – 08.30 uur

Leeuwarden

Doorkomst Maarten verwacht om 19.30 uur

Podiumproramma van 16.00 – 23.00 uur