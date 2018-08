De Reuzen verwonderen bijna honderdduizend mensen

Ruim 95.000 mensen hebben vandaag in Leeuwarden De Reuzen van Royal de Luxe bezocht. De eerste dag van het driedaagse theaterspektakel verliep vlekkeloos. Toeschouwers genoten volop van de metershoge giganten die in verschillende routes door de Friese hoofdstad wandelden.

Dat liet de organisatie van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 zojuist weten in een door hen uitgegeven persbericht.

De Reuzen begonnen hun wandeling in het hart van de stad. Voor het oog van vele tienduizenden belangstellenden en met meer dan honderd vertegenwoordigers van media uit binnen- en buitenland langs de routes werd De Duiker ’s morgens uit het water getild. Geholpen door een enorme kraan en dankzij de inzet van veertig begeleiders begon de elf meter hoge reus zijn wandeling door de stad.

Zijn dochter Het Kleine Reuze Meisje ontwaakte kort daarvoor bij het centraal station van Leeuwarden. Samen met haar hond, De Xolo, liep ze de hele dag door de stad op zoek naar haar vader… ’s Avonds, in de buurt van het Cambuurstadion, zocht ze haar slaapplek op. Onderweg genoot het publiek van een voorstelling die zijn weerga niet kende. Ontsproten uit het brein van Jean-Luc Courcoult werd het publiek verwend met acrobatische en verbazingwekkende toeren, continu begeleid door live muziek.

Nieuwsgierige toeschouwers op balkonnetjes stonden oog in oog met figuren die hun stoutste dromen overtroffen. Royal de Luxe beloofde een sprookje. Het werd een sprookje. En het gaat nog twee dagen door: een theatervoorstelling die op ieder willekeurig moment van de dag verrast en verbaast. ’s Ochtends, ’s middags en ’s avonds. Zullen de twee elkaar op zaterdag wel in de armen sluiten?

Burgemeester Ferd Crone benadrukt de inzet en de hulp van de honderden vrijwilligers: ,,Wat een relaxed evenement, met zoveel mensen die genoten van de mooie stad als decor van een reuzenspektakel.’’

Bereikbaarheid van de stad

Het was druk op de ochtend van de opening. Vervoersbedrijven Arriva & NS zetten het maximaal aantal treinen in dat de stations aankonden. De extra capaciteit kon niet voorkomen dat het soms erg druk op de verschillende stations was. De P+R terreinen Zuidlanden, De Zwette en De Hemrik boden en bieden ook komende dagen meer dan voldoende ruimte.

Arriva-woordvoerder Roos Zevenboom keek met een tevreden gevoel op de dag terug: ,,De sfeer onder de bezoekers en bij onze medewerkers is zeer goed. En iedereen bij Arriva zet zich maximaal in om er een fantastisch weekend van te maken.” Arriva zet de komende dagen opnieuw de maximale capaciteit op het spoor in. ,,Daarnaast raden we mensen aan om, in plaats van te parkeren op tussenliggende stations, door te rijden naar de P+R terreinen rond de stad. Want daar zijn voldoende plekken. Met de pendelbussen van Arriva ben je dan snel en comfortabel in de binnenstad.”

Alle informatie over De Reuzen, de bereikbaarheid en de verschillende routes, staat op 2018.nl/dereuzen.