Arriva optimaal voorbereid op De Reuzen in Leeuwarden

Arriva pakt groots uit en stelt alles in het werk zodat de vele bezoekers zoveel mogelijk met het openbaar vervoer kunnen reizen. Zo rijden er meer treinen per uur dan in een normaal weekend en zijn ze zo lang mogelijk om het maximale aantal passagiers te kunnen vervoeren. Daarnaast zet Arriva extra bussen in. In verband met de routes die De Reuzen afleggen geldt een aangepaste busdienstregeling. Bezoekers die met de auto naar Leeuwarden komen en parkeren op één van de drie speciale parkeerlocaties, kunnen met pendelbussen van Arriva naar de binnenstad reizen.

Meer en extra lange treinen

Alle treinstellen die Arriva in Friesland en Groningen tot haar beschikking heeft worden tijdens De Reuzen ingezet en zijn langer dan in gewone weekenden. Ook wordt met een hogere ritfrequentie gereden:

Groningen-Leeuwarden: 3 treinen per uur, waarvan 2 keer een stoptrein en 1 keer een sneltrein. Treinen hebben de maximaal mogelijke lengte.

Harlingen Haven-Leeuwarden: elk halfuur een trein. Treinen hebben de maximaal mogelijke lengte.

Stavoren/Sneek-Leeuwarden: 3 treinen per uur van Sneek naar Leeuwarden en 1 keer per uur van Stavoren naar Sneek. Treinen hebben de maximaal mogelijke lengte.

Limburgse treinen naar Friesland

Om het maximale te kunnen bieden heeft Arriva speciaal voor dit evenement vier treinen uit Limburg naar het Noorden gehaald. Anne Hettinga, voorzitter Raad van Bestuur van Arriva Nederland: “Dat is uniek. Een trein uit de ene regio is niet zomaar van de een op de andere dag in een andere regio in te zetten. Daar is flink wat voorbereiding voor nodig. Denk alleen al aan de route die de treinen moeten afleggen. Wat ook meespeelt is dat ze maandag de treinen in Limburg weer nodig hebben. Zondagnacht, als iedereen aan het nagenieten is van het evenement, is bij ons een heel team bezig om die treinen weer naar Limburg te brengen.”

Aangepaste busdienstregeling en gewijzigde routes

Op alle dagen van het evenement geldt per dag, en soms zelfs per dagdeel, van alle buslijnen in de regio een aangepaste dienstregeling. Deze aangepaste busdienstregeling is te raadplegen op www.arriva.nl. In Leeuwarden zijn voor nagenoeg alle lijnen aangepaste routes nodig. Ook moeten reizigers in verband met de verwachte verkeersdrukte rekening houden met een langere reistijd dan gebruikelijk. Op de belangrijkste trajecten naar Leeuwarden vanuit Dokkum, Burgum, Drachten, Lemmer/Joure, Bolsward, Alkmaar, Berltsum, St. Annaparochie en Stiens/Holwerd en op de stadstrajecten vanuit Aldlân, Camminghaburen en Bilgaard rijden extra bussen.

Pendelbussen vanaf parkeerlocaties

Bezoekers die met de auto naar Leeuwarden komen zijn gebonden te parkeren op één van de door de gemeente Leeuwarden geselecteerde P+R parkeerlocaties. Arriva rijdt vanaf deze locaties op vrijdag en zaterdag vanaf 7.00 uur af en aan met pendelbussen naar het centrum van de stad. En op zondag vanaf 10.00 uur.

P+R Hemrik (ten oosten van Leeuwarden)

Uitstaphalte in Leeuwarden:

op vrijdag en zaterdag Sixmaplein.

op zondag naar Snekertrekweg.

P+R Zuidlanden (ten zuiden van Leeuwarden)

Uitstaphalte in Leeuwarden:

op vrijdag en zaterdag Sixmaplein.

op zondag naar Snekertrekweg.

P+R Zwette V (ten westen van Leeuwarden)

Uitstaphalte in Leeuwarden:

op vrijdag en zaterdag Busstation (halte O).

op zondag naar Snekertrekweg.

Voor alle P+R parkeerlocaties geldt:

De uitstaphalte is ook weer de opstaphalte om terug bij de P+R te komen.

Op vrijdag vertrekt de laatste bus vanaf de uitstaphalte terug naar de P+R om 21.30 uur.

Op zaterdag vertrekt de laatste bus vanaf de uitstaphalte terug naar de P+R om 22.30 uur.

Op zondag vertrekt de laatste bus vanaf de uitstaphalte terug naar de P+R om 20.30 uur.

Parkeren en een retourrit met de pendelbus kost 12,50 euro per personenauto per dag inclusief het aantal inzittenden tot een maximum van 9 personen. Iedere persoon ontvangt een polsbandje als toegangsbewijs voor de pendelbus.

Hulp van medewerkers uit het hele land

Om met meer en langere treinen en een frequentere busdienstregeling te rijden, heeft Arriva een oproep gedaan aan collega’s die elders in het land werken. Daar is flink gehoor aan gegeven. Onder andere machinisten en chauffeurs uit regio Leiden, regio Den Bosch en medewerkers van het hoofdkantoor met een bus rijbewijs rijden dit weekend in Leeuwarden. Daarnaast vervullen kantoormedewerkers de rol van steward door op de stations informatie te verstrekken aan reizigers, of helpen zij op de parkeerlocaties als gastheer/dame.