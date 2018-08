‘Tampopo’ en ‘Juliet, Naked’ nieuwe premièrefilms in Slieker

De Films Juliet, Naked, Tampopo en Grace Jones: bloodlight and bami zijn vanaf deze week te zien in Slieker. De seniorenfilm is Ôtez-moi d'un doute.

In Juliet, Naked lijken Annie (Rose Byrne) en Duncan (Chris O’Dowd) bij elkaar te passen. Maar na vele jaren samen vraagt Annie zich af of ze niet vastgeroest zitten in een slechte relatie.

De obsessie van haar vriend voor de obscure rocker Tucker Crowe (Ethan Hawke) heeft nooit ruimte gegeven voor iets betekenisvols als een huwelijk en kinderen. Wanneer een demo versie van Tuckers grote hit van 25 jaar geleden opduikt, leidt dit tot een levensveranderende ontmoeting met de enigmatische rocker zelf.

Juliet, Naked biedt een komische kijk op de tweede kansen die het leven je geeft.

Do 16, 20:15 / vr 17, 15:45 en 19:15 / za 18, 19:15 / zo 19, 15:00 / ma 20, 20:00 / di 21, 20:15 / wo 22, 20:15

Tampopo is een verrukkelijke en onvergetelijke Japanse film, waarin alles wat het leven de moeite waard maakt, wordt gevierd en bezien vanuit voedsel. Een intens geliefde klassieker, die zijn tijd ver vooruit was.

Eetcafé eigenaar Tampopo staat er alleen voor sinds haar man overleed. Haar Ramen (Japanse noedelsoep) is niet best en haar eetcafé lijkt op sterven na dood.

Een rondtrekkende vrachtwagenchauffeur en zijn hulpje trekken zich haar benarde situatie aan en besluiten haar te helpen. Samen beginnen ze aan een epische zoektocht naar de perfecte Ramen.

Eten wordt schaamteloos en met veel gevoel voor humor verbonden aan seks, liefde, de dood, maar ook aan bioscoopbezoek, het genot van streven naar perfectie en het belang van aandacht voor alles wat je doet. Hilarisch en soms wonderschoon zijn de sequenties over hoe etiquette en rituelen ons leven en ons eten bepalen.

Do 16, 20:00 / vr 17, 21:15 / za 18, 16:00 / zo 19, 20:00 / ma 20, 20:00 / di 21, 14:45 / wo 22, 20:00

Grace Jones: bloodlight and bami gaat over Grace Jones. Ze is wild, uitdagend en androgyn. Model, pop-icoon en actrice. Maar ze is ook dochter, moeder, zus en zelfs grootmoeder. Sophie Fiennes volgde haar een aantal jaren waarin Grace zich openstelde.

We zien haar op Jamaica waar we kennismaken met haar familie en haar jeugd. In Parijs tijdens een fotoshoot en in Dublin tijdens een spectaculair concert waar ze al haar iconische hits en meer recente stukken vertolkt.

Grace Jones: Bloodlight and Bami vlecht het publieke en privé leven van Grace Jones samen in een uniek portret wat alle facetten van haar leven toont: de zigeuner, de artiest en feestende hedonist, de warme en grappige vrouw en moeder met het felle en vasthoudende zakentalent. Dit is een Grace zoals we haar nog niet kennen.

Do 16, 15:00 / vr 17, 21:15 / za 18, 21:15 / zo 19, 20:00 / di 21, 20:00 / wo 22, 14:30

De Franse komedie Ôtez-moi d'un doute (Just To Be Sure) stelt de vraag of je je eigen ouders kunt kiezen. Nee toch? Of juist wel? Op een charmante en lichte toon weet regisseur Carine Tardieu ingewikkelde onderwerpen met betrekking tot liefde, vriendschap en familie aan te snijden.

De film vraagt zich op innemende wijze af wat familie en vaderschap betekenen. De 45-jarige Franse weduwnaar Erwan is geschokt wanneer hij erachter komt dat de man die hem heeft opgevoed niet zijn biologische vader is. Hij begint een zoektocht en vindt Joseph, een excentrieke oude man met wie hij al snel een band vormt.

Precies op het moment dat er weer rust in zijn leven terug lijkt te keren, komt hij de ongrijpbare en aantrekkelijke Anna tegen. Daarnaast heeft hij heel wat te stellen met zijn dochter die zwanger is en weigert om uit te zoeken wie de vader van haar kind is.

Deze seniorenfilm is donderdag 16 augustus te zien om 14.30 uur.