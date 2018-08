Stevige onweersbuien op komst

Later vanochtend en vanmiddag trekken stevige regen- en onweersbuien over het land. De zwaarste buien vallen vanmiddag in het midden en oosten. Daarbij is kans op lokale wateroverlast door veel regen in korte tijd. Plaatselijk valt 30-50 mm neerslag.

Ook is kans op hagel en windstoten. De buien houden vanavond in het oosten nog een tijd aan. Elders neemt de onweerskans dan af, dit meldt Weeronline.

Vanochtend trekken vanuit het zuiden wolkenvelden en buien over het land. Rond het middaguur breiden stevige regen- en onweersbuien zich vanuit het zuiden uit over het hele land. Er moet rekening gehouden worden met onweer, hagel en veel regen in korte tijd.

Doordat het om buien gaat kunnen grote lokale verschillen optreden. Terwijl het op de ene plaats kletsnat is kan het in een naastgelegen dorp geheel droog zijn.

In de loop van de middag komt het zwaartepunt van de buien boven het midden en oosten van het land te liggen. Tijdens deze buien kan het flink onweren, hagelen en ook zijn windstoten mogelijk. Door plensregens kan wateroverlast ontstaan. Plaatselijk valt 30-50 mm regen. Dat is evenveel als normaal in een halve maand valt.

Het wordt vanmiddag maximaal 22 graden in het westen tot 24 langs de Duitse grens.

Buien houden lang stand in oosten

Vanavond blijven we te maken houden met veel bewolking, buien en af en toe zon. De eerste uren van de avond kan het vooral in het oosten en noordoosten lokaal nog flink tekeergaan met onweer en veel regen in korte tijd. Later in de avond neemt ook daar de onweerskans af.

Komende dagen knapt het weer op. Morgen komen nog enkele buien voor, maar onweer wordt niet verwacht. De meeste buien doen het oosten en noordoosten van het land aan.

Woensdag blijft het droog, is er veel ruimte voor de zon en wordt het 23 graden aan zee tot lokaal 28 in het zuidoosten. Ook donderdag is het lange tijd fraai zomerweer met zon en enkele stapelwolken. Het wordt dan in het binnenland nog warmer met 27 tot lokaal 30 graden. Eind van de dag stijgt vanuit het westen de kans op regen- en onweersbuien.