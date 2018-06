The Performance Bar: een wilde artistieke kruisbestuiving die je niet wil missen

Welcome to The Village zoekt steeds meer naar prikkelende cross-overs in het programma: shows waarin theater, kunst, dans en muziek niet op zichzelf staan, maar met elkaar zijn verweven.

Dé reden waarom The Performance Bar uit Rotterdam haar primeur vindt op het festival. Waar het aanvankelijk gewoon een bar is waar je een biertje aan kunt bestellen, is er van ‘rustig een biertje drinken’ in no time geen enkele sprake meer. Een eclectische, unieke bar-act waarbij de draak wordt gestoken met alle clichés uit het uitgaansleven, je achterlatend met zowel een gevoel van ongemak als pure extase na dit vuige feestje.

Een badkuip en een orgel

Barmannen worden showmasters, de bar wordt een podium, wat serieus was, wordt theater, theater wordt kunst, muziek wordt dans. ,,The Performance Bar is een origineel en discipline overschrijdend concept”, vertelt programma-coördinator Eva van Netten. ,,We zoeken zelf steeds meer naar kruisbestuivingen in podiumkunsten en dit is bij uitstek een performance waar alles in samenkomt.”

The Performance Bar is een initiatief van podiumkunstenaar Daniel van den Broeke en autonoom kunstenaar Florian Borstlap uit Rotterdam. In 2014 werden zij gevraagd om samen iets te doen tijdens theaterfestival De Parade. ,,We vonden een orgel en een badkuip op Marktplaats. Daar hebben we een bar omheen getimmerd”, vertelt Florian. Vrienden en artiesten werden uitgenodigd voor een proef en al gauw bleek The Performance Bar één van de uitgaansparels van Rotterdam, inmiddels een vaste prik op vrijdagen en zaterdagen in podium WORM met thema’s als 'Night of Passive Aggression' en 'Soul Squirt'.

Draak steken met ongeschreven regels

Met wisselende artiesten wordt de draak gestoken met de ongeschreven regels van het uitgaansleven. ,,Mensen hebben bepaalde gedragspatronen als ze uit zijn”, vertelt Florian. ,,Bij The Performance Bar vergroten we die uit en dat roept zowel herkenning als bevreemding op. De bar is zogezegd onze ‘Kit’ van Knightrider”, legt Florian uit. ,,Zo is het in de basis een gewone bar waar je drankjes aan kunt bestellen - men neme de special drinks als 'The Drag Queen Anger Piss' -, maar net zo goed komt er een bad tevoorschijn dat we vol kunnen laten lopen. Dan hebben we met z’n allen een ‘debad’.”

Van cross-overs naar de vuige extase

Grenzen vervagen: tussen bar en podium, tussen theater en kunst, tussen artiest en publiek. In een reeks shows zoeken negen performers op Welcome to The Village het spanningsveld op in deze totaalbeleving, wat leidt tot zowel hilarische als ongemakkelijke situaties.

,,We anticiperen, experimenteren en improviseren. Na iedere show kun je weer anders de tent uitkomen, maar bovenal extatisch en in een vuige feeststemming. Reken dus niet op een casual flirt met je toevallige buurvrouw of buurman aan deze Performance Bar, maar neem plaats, ervaar en verwonder. En reserveer alvast ruimte voor de nabespreking met je vrienden, want die heb je zeker weten nodig”, zo besluit Florian.

Welcome to the Village

Welcome to the Village (WTTV) vindt van 19 tot en met 22 juli 2018 plaats op De Groene Ster (Leeuwarden). Kijk voor meer informatie op: welcometothevillage.nl