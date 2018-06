Doorloper | Uw oude kleding is onze nieuwe collectie voor morgen!

Het Leger des Heils probeert een steentje bij te dragen aan een duurzame wereld, door kleding in te zamelen die daardoor een tweede of soms zelfs een derde leven krijgt.

Algemene informatie:

Duurzaam, een woord wat we tegenwoordig heel vaak tegenkomen. Duurzaam staat voor milieubewust, energiezuinig, zuinig zijn op de natuur, denken aan de toekomst enzovoort. Belangrijke zaken, waar we allemaal mee te maken hebben. Want onze kinderen en kleinkinderen gunnen we ook een gezonde wereld en een mooie natuur. Dicht bij huis doet het kerkgenootschap van het Leger des Heils dit ook, door verkoop van tweedehands kleding in de kledingwinkel bij het kerkgebouw aan de Wollegaastdam in de wijk Bilgaard (naast de brandweerkazerne). Ook u kunt een bijdrage leveren aan een duurzame wereld door kleding die u niet meer draagt naar de kledingwinkel te brengen. Een kledingstuk wat u zelf niet meer zo leuk vindt, of niet meer past, kan voor iemand anders precies díe broek of dát blousje zijn waar hij of zij naar op zoek was. U kunt uw kleding brengen tijdens de openingstijden van de kledingwinkel. Uw oude kleding is onze nieuwe collectie voor morgen! Verder kunt u ook gewoon gezellig binnenlopen voor een kopje koffie, thee of een praatje met één van de 27 vrijwilligers. De winkel is open van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 uur en 16.00 uur (uitgezonderd maandagochtend en de lunchpauze van 12.30 tot 13.00 uur) Voor deze super leuke rubriek hebben twee vrijwilligers zich gebogen over de vragen.

Wij zijn:

Leeftijdloos, want leeftijd is niet belangrijk.

Ons motto:

Er zijn voor de ander, voor of achter de toonbank.

Feestjes bouwen doen we als:

Elk gesprekje bij een kopje koffie kan een feestje zijn.

Het mooiste uitje dat we hebben ondernomen, was:

Samen op stap is altijd gezellig, wat je ook doet. We hebben elk jaar een etentje met de vrijwilligers wat heel gezellig is.

En dat we baalden:

Ja, dat kan ook gebeuren, maar zolang je het ook 'samen' beleeft, kun je het weer achter je laten. Balen is wel wanneer je te weinig opslagruimte hebt en de winkel te klein is.

Leeuwarden is voor ons:

Het centrum van waaruit we samen in 'ons winkeltje' werken.

Als wij de bazen van Leeuwarden waren, dan:

Zouden we niks veranderen! We hebben een prachtige stad toch?!

Als Cambuur wint, dan:

Is dat fijn voor de club en haar supporters.

We zouden graag de volgende personen voor een lintje willen nomineren:

Mensen die zich op allerlei manieren inzetten voor de medemens.

Wat ons als team bindt:

'Samen' werken, met wie je ook bent

We hopen met z'n allen door te gaan tot:

We naar ons vermogen iets hebben bijgedragen aan de tevredenheid van onze klanten en aan het klimaatprobleem.

Wat we tot slot nog willen zeggen:

Vanuit onze achtergrond; Hart en hoofd omhoog en handen naar de mensen!

