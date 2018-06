'Saleem Khan is echt een showman'

Een muzikant die volgens eigen zeggen als een Bokito op het podium staat, een orkest dat opzettelijk een stukje vals speelt, optreden van een talentvolle celliste die elk moment internationaal kan doorbreken; de uitreiking van de Friese Emmy Award gaat allesbehalve een stoffig gebeuren worden. Al heeft de Friese Emmy wel een serieus doel: het voor het voetlicht brengen van jonge, Friese musici. Maar dat kan ook wel op een wat modernere wijze, volgens organisator Bert Finke. ,,Je moet van alles een feestje maken.”



En dus zal er deze avond geen rode loper liggen en is het geen verplichting om netjes uitgedost De Harmonie te betreden. Wel is er een videojockey present die met projecties op doeken voor en achter het podium de optredens voorziet van passende en goed getimede beelden. Ondertussen halen de muzikanten alles uit de kast om te laten zien wat ze in huis hebben.



Om te beginnen natuurlijk Saleem Khan uit Oudega (Smallingerland). In een interview met de Leeuwarder Courant zei hij eerder dit jaar dat je tijdens een concert ‘als een Bokito op het podium moet staan’. ,,En zo staat hij er ook”, weet Bert. ,,Heel enthousiast. Hij is echt een showman.” Met het VKSO brengt hij het trompetconcert van Joseph Haydn ten gehore. Dat doet hij nadat hij de award heeft ontvangen uit handen van Emmy Verhey. Naar deze violiste in ruste is de award vernoemd. Hij krijgt de award vanwege zijn talent, dat hem een buitenlandse carrière heeft opgeleverd. Hij was tot voor kort solotrompettist bij de Münchener Symphoniker.



Celliste Wytske Holtrop zou in de toekomst nog wel eens de Friese Emmy Award kunnen ontvangen. Aan talent ontbreekt het haar niet, aan een internationale carrière nog wel. Maar dat is slechts een kwestie van tijd, zo verwacht de organisatie. Daarom krijgt zij als runner up ook mogelijkheid om te laten zien wat ze in haar mars heeft. Zij speelt het celloconcert in E minor opus 85 van Edward Elgar. Ook pianist Robert Poortinga zou nog wel eens bekroond kunnen worden met de Friese Emmy Award. Hij heeft echter zo’n volle agenda tot en met augustus, dat hij de uitreikingsavond niet kan bijwonen.



Het VKSO, onder leiding van Lubertus Leutscher, heeft deze avond vooral een ondersteunende rol. Eén stuk spelen ze wel zelfstandig: Symfonie nummer 6 van Cornelis Dopper uit Stadskanaal, beter bekend als ‘de Amsterdamse’. ,,Een heel snel en spannend stuk”, volgens Bert. ,,Het mooie is: je hóórt ook Amsterdam in dit stuk. De cellist speelt ineens ontzettend vals, wat een dronken man moet voorstellen. En opeens hoor je een tram voorbij komen.”



Het slotstuk is de swingende Jazzsuite no. 2 van Dimitri Sjostakovitsj. ,,Het brengt het publiek nog eens extra in een feestelijke stemming”, verwacht Bert. Een mooie afsluiter van City Proms, wat van 28 juni tot en met 1 juli plaatsvindt, en waar de uitreiking van de Friese Emmy Award onderdeel van is. ,,Het wordt een laagdrempelige avond, dus ook geschikt voor mensen die niet veel van klassieke muziek weten. Maar wel met optredens van hoge kwaliteit. Je kunt erop rekenen dat de musici al zin hebben om op te treden, en om te laten zien wat ze kunnen.”



Meer informatie op www.harmonie.nl.



Tekst: Martine van der Linden