Reinier Knol exposeert in Abbingahiem te Leeuwarden

Sinds eind 1994 is Reinier Knol als kunstschilder actief. Zijn opleiding heeft hij in de grafische wereld genoten, maar ook is er een reclame achtergrond. Zijn manier van werken laat zich kenmerken door naïviteit. De kleurstellingen zijn opmerkelijk. Ook de uitvoering van de diverse onderwerpen zijn zo eigen en onnavolgbaar dat er absoluut sprake is van een stijl Reinier Knol. De schilderwerken zijn fel van kleur en vrolijk.

Hoewel schilderijen van de Oldehove bijna een heel eigen leven gaan leiden, schildert Reinier Knol ook heel andere onderwerpen in zijn eigen schilderstijl. Een met een tube olieverf gemaakte schets vormt het begin van een schilderij. Werken van Friese landschappen, kerken, de stad Leeuwarden, maar ook fantasiedieren en abstract werk behoren tot het genre van de in 1994 als autodidact begonnen kunstschilder. Er wordt vrijwel alleen met olieverf gewerkt. De mensen met zijn schilderijen een warm en blij gevoel geven is zijn motto. Naast werk op geprepareerd papier, karton, linnen en board worden ook schilderijen op glas vervaardigd.

Abbingahiem organiseert deze tentoonstelling in samenwerking met het Leeuwarder kunstbureau Art Connection. Kijk voor meer informatie (en andere exposities) op: www.artconnectionexpo.nl