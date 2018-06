Maak samen van Leeuwarden een hartveilige gemeente

De stichting die zich inzet voor een dekkend reanimatienetwerk in Friesland werkt samen met vele partners en ambassadeurs. Nu willen ze ook de inwoners van Leeuwarden activeren hun eigen buurt hartveilig te maken. Dat kan door AED’s aan te melden en buurtgenoten te motiveren om een reanimatiecursus te volgen en zich op te geven als reanimatie-burgerhulpverlener.

Kunnen we op je rekenen als elke seconde telt?

De campagne die Fryslân Hartveilig in Leeuwarden gaat starten moet de inwoners oproepen om een reanimatiecursus te doen, zich vervolgens aan te melden bij het systeem van HartslagNu om samen hun buurt hartveilig maken. Zo heeft de stichting op hun website een pagina voor Leeuwarden gelanceerd. Op deze pagina vinden de burgerhulpverleners tips om buurtgenoten te motiveren, posters om op te hangen, flyers om uit te delen en meer informatie over het aanmelden van een AED. Zo kunnen buurtgenoten elkaar helpen en andere buurtbewoners motiveren of bewust laten worden van de dekking in de buurt. De pagina is terug te vinden via: www.fryslanhartveilig.frl/leeuwarden

Een dekkend reanimatienetwerk is van levensbelang tijdens een reanimatie oproep. Die eerste zes minuten zijn cruciaal om te starten met reanimatie. Burgerhulpverleners kunnen snel ter plaatse zijn en zo starten met reanimatie en de inzet van een aangemelde AED. Zij overbruggen zo de tijd tot de professionele hulpdiensten aanwezig zijn. De burgerhulpverleners zijn aangemeld bij het systeem van HartslagNu en worden opgeroepen door een SMS of via de app van HartslagNu. Ook de AED’s worden bij dit systeem aangemeld om opgehaald te kunnen worden door de burgerhulpverleners.