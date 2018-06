Presentatie nieuwe uniformen Pasveerkorps en introductie PASVEER

De afgelopen periode is hard gewerkt aan de realisatie van het nieuwe uniform van het Pasveerkorps. Daarnaast is een nieuw onderdeel opgericht binnen de Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden met de naam 'PASVEER'.

'PASVEER' staat voor het onderdeel wat zich specifiek op speciale evenementen zal richten.

Dit alles wil het korps in een fantastische combinatie op zondag 24 juni met de achterban en de buitenwereld delen. Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden nodigt belangstellenden uit op een geweldige locatie: Neushoorn in Leeuwarden.

Het programma van deze middag neemt u in beeld en geluid mee door de evolutie van Pasveer. Een reis die zo'n 58 jaar geleden begint. U ziet en hoort de veranderingen door de jaren en het uitgroeien naar het Pasveer van nu, compleet in een nieuw uniform. Natuurlijk treedt Pasveer ook voor u op!

Het programma begint om 16.00 uur (zaal open 15.30 uur) en zal ongeveer tot 17.30 uur duren. De toegang is gratis! Echter is natuurlijk de ruimte niet onbeperkt, dus kom op tijd, want vol is vol!