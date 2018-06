Pianist Abduraimov vervangt cellist Capuçon op CityProms

De befaamde cellist kampt met een schouderblessure en mag van zijn arts voorlopig niet spelen. In de 27-jarige jonge meesterpianist Behzod Abduraimov treft CityProms een vervanger van formaat. Abduraimov brak op jonge leeftijd door op het internationale podium en werkt met toonaangevende orkesten over de hele wereld. Tijdens het openingsconcert vertolkt hij samen met het Noord Nederlands Orkest (NNO) onder leiding van Per-Otto Johansson, het tweede pianoconcert van de Russische componist Sergei Rachmaninov.

Een van de meest favoriete pianoconcerten

Abduraimov maakt grote indruk met zijn responsieve en dynamische spel, zijn eigenheid, zijn onwaarschijnlijke spelbeheersing en zijn fluwelen pianissimo. In 2017 beleefde het publiek zijn Nederlandse debuut met het Koninklijk Concertgebouworkest; de recensies waren zeer lovend. Met het NNO vertolkt hij tijdens het openingsconcert een van Rachmaninovs meest populaire stukken. Abduraimov: ,,Rachmaninov PC2 is zeer romantisch; het is één van de meest favoriete pianoconcerten ooit. De lyrische diepte, de expressiviteit en de perfecte structuur maken het heel spannend en ontroerend.”

‘Klassieke muziek is voor iedereen’

Ambitie van (het gratis toegankelijke) CityProms is om klassieke muziek toegankelijk te maken voor een breed publiek, juist ook voor mensen die (nog) niet zoveel binding hebben met klassieke muziek. Abduraimov kijkt ook om die reden uit naar zijn optreden tijdens CityProms: ,,Evenementen zoals CityProms zijn unieke gelegenheden om een breder publiek te bereiken. Klassieke muziek is geschikt voor iedereen. We zijn allemaal mensen, en ongeacht of we een muzikale achtergrond hebben of niet, ervaren we allemaal onze emoties wanneer we naar muziek luisteren.”

Een onvergetelijke avond

Directeur van CityProms Margot Hoiting is blij en verdrietig tegelijkertijd: ,,Natuurlijk zijn we teleurgesteld dat Gautier Capuçon niet kan komen, we hadden hem zo ontzettend graag hier gehad. Tegelijkertijd zijn we blij dat we op zo’n korte termijn een vervanger hebben gevonden van deze klasse. Abduraimov is een meesterpianist die ons vrijdag 29 juni in Leeuwarden zonder twijfel een onvergetelijke avond gaat bezorgen met het prachtige pianoconcert van Rachmaninov.”

Programma na het openingsconcert

Het publiek kan na het openingsconcert tot en met zondag 1 juli genieten van een gevarieerd programma met talloze nationale en internationale artiesten, een kinderprogramma met live klassieke muziek en het megafestival ‘Grutsk’ met optredens van tientallen Friese showkorpsen, fanfares, orkesten, koren, dansgroepen en artiesten. Een van de hoogtepunten is het optreden van Alice Sara Ott, de klassiek pianiste van Japans Duitse afkomst. Samen met Camerata RCO speelt zij op zondag het dertiende pianoconcert van Wolfgang Amadeus Mozart.

Locaties en website

CityProms is het grootste klassiekemuziekfestival van het noorden. Het festival vindt plaats van 28 juni tot en met 1 juli op het LC hoofdpodium op het Wilhelminaplein en tientallen andere bijzondere locaties in de binnenstad van Leeuwarden. Toegang is gratis. Kijk voor meer info op cityproms.nl.