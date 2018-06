Hockeytoernooi voor jeugd bij MHCL

MHCL had 22 teams van de meisjes E 8-tallen toegewezen gekregen (zij spelen op een half veld 8 tegen 8, red.). Dit zijn de meisjes van negen en tien jaar. De teams kwamen uit Groningen, Friesland en Drente.

In het kader van Culturele Hoofdstad 2018 was het thema 'Europa'. Ieder team zorgde voor een gepaste outfit binnen dit thema.

De dag begon met een dansende warming up, verzorgd door drie meiden uit de B1. Iedereen deed enthousiast mee. Deze drie dames vormden ook de jury voor de mooiste teamkleding. Het team wat deze prijs dit jaar in de wacht sleepte was Sneek. Hier kregen zij een mooie beker voor.

Het wedstrijdschema was zo opgesteld dat er een winnaars- en verliezersronde was. Zo kregen meiden die het afgelopen seizoen wat minder hadden gewonnen nu ook een kans op een mooie beker. Iedereen streed voor wat ie waard was.

Alle teams kregen een lunchpakket (in het kader van mienskip aangeboden door De Walrus en Sems samen) en een gratis gezond yoghurtijsje wat ze bij de yoghurtbar van FlowYo op konden halen.

De teams die de bekers in de wacht sleepten:

Eerste prijs winnaarsronde: Quickstick M8E1

Eerste prijs verliezersronde: Graspiepers M8E2

Het was een prachtige dag met veel enthousiaste kinderen en vrijwilligers. Een fijne sfeer tussen alle strijdende teams. Een mooi voorbeeld van Mienskip.