Wijkvereniging Camminghaburen organiseert op zaterdag 21 april een gezellige bingo in MFC Lieuwenburg.

De zaal gaat open om 19.30 uur, vanaf 20.00 uur wordt het eerste potje gespeeld. Naast de zes bingorondes is er ook een verloting plus een extra gratis ronde met rollades. Prijzen bestaan uit onder andere een tweepersoons etensbon en een zespersoons pizza-oven. Het is de laatste bingo voor de vakantie.