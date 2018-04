Wereldkoor Dekoor viert jubileum in Prinsentuin

LEEUWARDEN

Wereldkoor Dekoor uit Leeuwarden ontstond 25 jaar geleden toen een groep begeleiders en ouders in de kinderopvang betere kinderliedjes wilde leren zingen. Het jubileum wordt zaterdag 21 april om 16.00 uur gevierd in de De Koperen Tuin in de Leeuwarder Prinsentuin.