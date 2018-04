Vocaal drieluik sluit af met gevarieerd concert

Vocaal drieluik sluit de serieu in 2018 af met een concert met werken voor hoorn, sopraan en piano van Weense componisten rondom het lied ‘Auf dem Strom’ van Franz Schubert. Het concert begint om 15.00 uur in de Doopsgezinde kerk in Leeuwarden.

Schubert componeerde ‘Auf dem Strom’ voor het enige concert dat hij zelf organiseerde op 26 maart 1828 om de eerste sterfdag van Beethoven te herdenken. Aan het strand, onder de nachtelijke sterrenhemel, denkt de hoofdpersoon aan de geliefde.

Joseph Lewy, de hoornist in het concert van Schubert was één van de eerste hoornisten die met ventielen speelde. Hij was virtuoos en componeerde voor dezelfde bezetting ‘Freundschaft oder Liebe’.

Stephen Heller maakte zijn debuut als pianist in 1825 in Wenen. Van hem staan enkele piano solo bewerkingen van liederen over zee en sterren van Schubert op het programma.

De hoorn soleert in de Sonate in F van Ludwig van Beethoven. Otto Nicolai en Carl Gottlieb Reissiger lieten zich door Schubert inspireren en componeerden voor hetzelfde ensemble een lied over de traan als hoogste gevoelsuiting en een lied over een schipper met heimwee.

De uitvoerenden zijn Wendeline van Houten, sopraan, Felix Peijnenborgh, hoorn, en Rixt van der Kooij, piano.

Reserveren kan via info@vocaaldrieluik.nl. Kaartverkoop aan de kerkzaal of via www.harmonie.nl.