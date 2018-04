Tweede Elfstedentocht voor Jaguar Daimler Club Holland

De eerste editie in 2009, waaraan honderd bolides deelnamen, was een groot succes.

De tocht kent een lengte van circa 250 kilometer en wordt in twee dagen afgelegd. Met een gemiddelde snelheid van 35 tot 40 kilometer per uur kunnen toeschouwers (en deelnemers) volop genieten van de toeristische route door het mooie Friesland en de historische stadjes met de elf stempellocaties.

Zaterdag 21 april zuidelijke route

Een lint van ongeveer een kilometer aan Jaguars en Daimlers vertrekt rond 10.00 uur vanaf de Nieuwestad in Leeuwarden waar bij de start het eerste stempel op de stempelkaart wordt gezet. Daarna gaat de colonne richting Sneek en de finish van de route ligt uiteindelijk weer in Leeuwarden.

Zondag 22 april noordelijke route

Vanaf het Oldehoofsterkerkhof aan de voet van de Oldehove, vindt de start van de noordelijke route rond 10.00 uur plaats. Voorts rijden de Jaguars en Daimlers naar Dokkum, langs de Ee en de Bonkevaart, en ligt ook deze dag de finish in Leeuwarden.

Op beide start- en finishlocaties kunt u niet alleen uw blik wat langer laten rusten op de bekende bolronde motorkappen, maar ook een blik werpen door het portierraam op al dat soepele leer en het glanzend gepoetste notenhout. Misschien mag u zelfs wel even plaatsnemen achter het stuur om het luxueuze interieur van zo nabij mogelijk te ervaren.

De auto’s die u dit weekend in Friesland zult kunnen bewonderen, werden voor het merendeel gebouwd vanaf de jaren veertig. Wie ze van nabij bekijkt, zal onder indruk zijn van de vaak perfecte onderhoudsstaat. Dat gaat niet vanzelf. Veel auto’s zijn door hun eigenaar bijna letterlijk tot op de laatste schroef uit elkaar gehaald en weer opgebouwd waardoor ze van buiten, van binnen en onder de motorkap werkelijk zo goed als nieuw zijn. Dat vergt veel geduld, kennis en kunde, nauwgezetheid en het doorzettingsvermogen om alle onderdelen die aan vervanging toe zijn bij elkaar te zoeken in binnen- en buitenland. Hoe goed de eigenaren daarin slagen, kunt u zelf op beide dagen beoordelen, als de Friese Elfstedenroute eenmalig het fraaie decor is voor dit rijdende openluchtmuseum.