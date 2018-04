SC Cambuur onveranderd tegen Helmond Sport

De Leeuwarders (achtste) hebben aan één punt genoeg om zeker te zijn van deelname aan de play-offs. Het is zelfs nog mogelijk om de eerste ronde van de play-offs over te slaan als FC Emmen (zevende met twee punten meer) voorbij kan worden gegaan in de laatste twee competitieduels. Cambuur dient dan natuurlijk wel achtervolgers MVV en Almere City onder zich te houden.

Inzetbaarheid spelers

Karim Rossi (gebroken middenvoetsbeentje) en Nigel Robertha (scheurtje in zijn bovenbeenspier) trainen beiden weer volop mee met de groep. Rossi maakte afgelopen maandagavond speelminuten bij het duel Jong Emmen - Jong Cambuur (1-3 winst). Furdjel Narsingh en Omar El Baad (enkelkwetsuur) deden eveneens mee in die ontmoeting. De ziekenboeg is nagenoeg leeg: Robertha is de enige die morgenavond nog niet bij de selectie zit.

'Op scherp'

Matthew Steenvoorden (12x geel), Issa Kallon (4x geel), Robbert Schilder (4x geel) en Kevin van Kippersluis (4x geel) moeten bij een volgende gele kaart een duel schorsing uitzitten.

Vermoedelijke opstelling

Cummins, Van Deelen, Steenvoorden, Schilder, Van Wermeskerken, Schils, Boerlage, Crowley, Houtkoop, Barto, Van Kippersluis

Arbitrage

Het duel staat onder leiding van scheidsrechter Clay Ruperti.