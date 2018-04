Nieuwe voorstelling Saranti in De Harmonie

Jeugdcircus Saranti presenteert op zondag 22 april de nieuwe voorstelling ‘Oost West Circus Best’ in De Harmonie. Het theatercircus begint om 15.00 uur.

Nu Hotel d’Botel succesvol geopend is, is de rest van Leeuwarden druk met Culturele Hoofdstad 2018. Zo ook in één van de wijken van de Friese hoofdstad. Alle bewoners maken zich klaar om de wijk er goed verzorgd uit te laten zien voor alle mensen die Leeuwarden gaan bezoeken dit jaar.

Hiervoor hebben ze goed nagedacht over een thema, acts en de show. Uiteindelijk is er gekozen voor het thema spreekwoorden en gezegden met de naam ‘Oost West Circus Best’.

Van een balletje opgooien tot hoge bomen vangen veel wind. Hangen aan een zijden draadje en door een ringetje halen. De kat uit de boom kijken en als haringen in een ton; er komt van alles voorbij. In deze show zullen de acts verweven zijn in één groot doorlopend spektakel met veel dans, drama, theater, projectie en circus.

Kaartverkoop via www.harmonie.nl.