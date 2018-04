Melvin van Eldik ontvangt Pommerantenpries

Hij is een gewone man, die iedere Liwwadder laat genieten van zijn talent om muziek te maken en mooie teksten te schrijven. Melvin van Eldik, geboren in Indonesië kwam als vierjarig jongetje naar Leeuwarden.

Melvin heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdig muzikant en tekstschrijver. In de jaren tachtig speelde hij veel in bandjes, een heel scala aan verschillende popstijlen volgde. Bekend werd hij met French Connection en wereldberoemd in Leeuwarden met zijn vertaling van John Lennons 'A working class hero' dat in het Liwwadders 'Een held út de Meenthe' werd.

Omwemelbaar

Melvin schrijft vaker in het stadsdialect. Dat resulteert in een paar cd’s. Maar ook diverse gedichten zijn van zijn hand. Zijn eerste gedichtenbundel ‘Dryfsandforstinnen’ in het Liwwadders krijgt binnenkort een opvolger. Melvin is betrokken bij Poetry Slams en organiseert deze ook. In 1998 produceerde hij in opdracht van de gemeente een CD met Liwwadder geluden. Maker is hij ook van het gedicht in het stalen kunstwerk op het Wilhelminaplein , dat de titel ‘Omwemelbaar' heeft.

Liefhebbende zoon van de stad

Een kenner van Leeuwarden is hij en een liefhebbende zoon van de stad: ,,De mensen, de markt op vrijdag, skotsjelopen op het Van Harinxmakanaal, een prachtige stad om te zien, myn stadsje!” Hij heeft wel eens elders gewoond - Amsterdam, Eindhoven, Antwerpen -, maar is altijd weer teruggekeerd. De jury vindt het een genoegen om de Pommerantenpries dit jaar te mogen uitreiken aan Melvin van Eldik, die uit de gordel van smaragd naar de polderweiden en Leeuwarden kwam, een bijzondere jongen, die gewoon gebleven is en die het tegendeel is van de held út de Meenthe.

De Pommeranten Pries

De Pommeranten Pries is woensdagavond 18 april uitgereikt als onderdeel van de ledenvergadering van Aed Levwerd die plaats vond bij molen de Eendracht, Dokkumertrekweg 28 in Leeuwarden. De Pommeranten Pries is bedoeld voor personen en instellingen die in Leeuwarden op cultureel of historisch gebied een belangrijke rol hebben gespeeld. De prijs bestaat uit een gouden Pommeranten speld en een oorkonde. De jury van de Pommeranten Pries bestaat uit Piet Meerdink, Walter Kromhout en Silvana Fancel.